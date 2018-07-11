方芳芳姊夫曖昧女議員 不倫戀被抓包竟毆打元配

2018年07月11日 09:12 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

金門縣議員陳玉珍。(圖／本報系資料照)

有「最美主持人」之稱的資深女星方芳芳，其胞姊方典近日驚爆離婚，理由是姊夫王正立搭上女議員，被抓包還對方典施暴，讓她心碎到醫院驗傷，並搬離王家，而方芳芳得知後，也大罵「這種男人不要也罷！」

方芳芳姊夫王正立是義隆纖維總經理，據《鏡週刊》報導，方典前年開始，發現老公常搞失蹤，不接電話還關機，對她態度也很不耐煩，深夜手機常接到金門縣議員陳玉珍的來電，但老公在她面前都不接，有一次，方典用王正立手機回撥，陳玉珍接起電話就用嬌嗔聲音說話，但發現不是王正立打的，隨即掛斷電話。

去年王正立坦承和陳玉珍關係曖昧，方典要丈夫打電話給陳玉珍對質，他一開口就說：「玉珍，我們的事，方典都知道了！」而陳玉珍也道歉表示不知道王正立已婚，「這輩子沒遇過像他對我這麼好的男人，我真的沒辦法拒絕」，但又LINE改口喜歡的是另一個A先生，為了刺激他，才和王正立搞曖昧，強調對他沒非分之想，沒有玩弄感情。

其實，陳玉珍和方典的二兒子是工商建研會的第30期同學，因此方典得知丈夫曖昧陳玉珍痛罵：「她是兒子的同學，你這根本是不倫！」想不到激怒王正立，一拳往她臉上打去，還用腳踹她，導致她右臉、右眼、膝蓋都受傷，趕緊逃離王家並到醫院驗傷，據悉，王正立一度想挽回，但因為方典不肯原諒，他才先發制人主動訴請離婚。

對此，方典表示「身心俱疲，祝福他們！」但王正立卻強調整件事完全是虛構，陳玉珍也澄清，和王正立只是因為介紹律師給他才有來往，「方教授想太多，我是個未婚的政治人物，我會全力維護自己清白。」

(中時電子報)