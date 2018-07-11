方芳芳姊夫曖昧女議員 不倫戀被抓包竟毆打元配

方芳芳姊姊驚傳離婚，原因是姊夫曖昧女議員。(圖／本報系資料照)

友善列印
中時電子報
／綜合報導
金門縣議員陳玉珍。(圖／本報系資料照)

有「最美主持人」之稱的資深女星方芳芳，其胞姊方典近日驚爆離婚，理由是姊夫王正立搭上女議員，被抓包還對方典施暴，讓她心碎到醫院驗傷，並搬離王家，而方芳芳得知後，也大罵「這種男人不要也罷！」

方芳芳姊夫王正立是義隆纖維總經理，據《鏡週刊》報導，方典前年開始，發現老公常搞失蹤，不接電話還關機，對她態度也很不耐煩，深夜手機常接到金門縣議員陳玉珍的來電，但老公在她面前都不接，有一次，方典用王正立手機回撥，陳玉珍接起電話就用嬌嗔聲音說話，但發現不是王正立打的，隨即掛斷電話。

去年王正立坦承和陳玉珍關係曖昧，方典要丈夫打電話給陳玉珍對質，他一開口就說：「玉珍，我們的事，方典都知道了！」而陳玉珍也道歉表示不知道王正立已婚，「這輩子沒遇過像他對我這麼好的男人，我真的沒辦法拒絕」，但又LINE改口喜歡的是另一個A先生，為了刺激他，才和王正立搞曖昧，強調對他沒非分之想，沒有玩弄感情。

其實，陳玉珍和方典的二兒子是工商建研會的第30期同學，因此方典得知丈夫曖昧陳玉珍痛罵：「她是兒子的同學，你這根本是不倫！」想不到激怒王正立，一拳往她臉上打去，還用腳踹她，導致她右臉、右眼、膝蓋都受傷，趕緊逃離王家並到醫院驗傷，據悉，王正立一度想挽回，但因為方典不肯原諒，他才先發制人主動訴請離婚。

對此，方典表示「身心俱疲，祝福他們！」但王正立卻強調整件事完全是虛構，陳玉珍也澄清，和王正立只是因為介紹律師給他才有來往，「方教授想太多，我是個未婚的政治人物，我會全力維護自己清白。」

(中時電子報)

陳建州PO兒時舊照 曝因這件事遭… 喬治克隆尼出車禍！騎機車與遭賓…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。