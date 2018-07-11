全裸寫真？水獺寶寶海報展！超萌模樣一次看得夠

2018年07月11日 09:15 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

女明星流星拍寫真，到了夏天，超涼的比基尼可少不了！話說動物園也有超人氣明星，就是來自金門的歐亞水獺「大金」、「小金」與「金莎」，而他們來台北市立動物園後，也安區樂業成了爸爸、媽媽，今年夏天，不只到動物園來看牠們，還能在文山公民會館看到水獺的海報展！話說牠們可是豁出去的，全裸的讓你欣賞動感美！

歡迎大家在展覽期間多到「文山公民會館」逛逛，看超萌的水獺「大金」、「小金」。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園與文山區公所將於文山公民會館合辦「水獺甲霸力-歐亞水獺保育海報展」，展覽期間自107年7月13日至8月7日止。開幕茶會將於7/13(五)上午10:30舉辦，邀請各界人士踴躍參加。

繼105年9月「立足文山，放眼世界-世界動物園攝影展」在文山公民會館展示頗受好評後，本次保育海報展的主角，特別選了別具意義又廣受大小朋友喜愛的「歐亞水獺」擔綱演出，透過生動有趣的圖文內容，引導民眾了解「歐亞水獺」保育及友善行動的重要性。

「歐亞水獺」是金門地區極具代表性的珍貴野生動物，牠們生性敏感、數量稀少，分布及生存現狀與人類活動干擾息息相關。2014年透過林務局野生動物救傷收容計畫，自金門緊急移置台北市立動物園的三隻歐亞水獺，分別是「大金」、「小金」與「金莎」。

去年滿3歲的水獺們都已成年，為了建立域外安全族群，以延續個體數及基因多樣性，動物園展開我愛紅娘任務，讓「小金」和「金莎」配對成功，「金莎」也在年初順利產下2隻寶寶「浯優」和「浯綠」。

除了認真照養動物園裡的歐亞水獺外，台北市立動物園在保育教育及研究行動上不遺餘力，與農委會林務局、金門縣政府及金門國家公園等單位持續合作辦理歐亞水獺相關教育活動、研究計畫等，7月下旬 「2018 歐亞水獺保育暨再引入國際研討會」正緊鑼密鼓籌備中，希望透過國內外相關領域的專家學者會議，共同為歐亞水獺建構無憂無慮的永續未來。

「水獺甲霸力-歐亞水獺保育海報展」，展覽期間自107年7月13日至8月7日止。（台北市立動物園提供）

想認識萌萌的歐亞水獺嗎?邀請您一同來觀看「水獺甲霸力-歐亞水獺保育海報展」，保證您不虛此行喔!

一、展示地點：文山公民會館 1-2樓展區(台北市文山區木柵路三段189號-文山區行政中心對面）

二、展出時間：107年7月13日至8月7日(星期一至星期六9：00-12：00，14：00-17：00，每週日休館。)

三、開幕式茶會時間：107年7月13日(星期五) 上午10:30

(中時電子報)