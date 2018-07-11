程宇姦殺女模判決文 宅神：狗也不信的作文！

南港女模命案被告程宇遭檢方向法院求處死刑，士林地院10日宣判，程宇親自出庭聽判。（杜宜諳攝）

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中時電子報

程宇性侵、殺害陳姓女模，昨（11日）一審宣判逃死，獲判無期徒刑。士林地方法院判決書指程宇「手段並非殘暴、未達罪無可逭地步」。「宅神」朱學恒怒轟法官「寫這種狗也不信的作文，你內心會不會有那麼一絲絲的羞愧呢？」

程宇姦殺女模判決理由曝光 臨時起意非預謀殺人逃死刑

程宇去年3月初邀約陳姓女模拍照，在台北市南港區一處大樓地下室將陳女性侵殺害。昨士林地院判處程宇無期徒刑，並以一篇超過1600字的長文說明判決理由。

其理由包括「本院考量死刑之存廢，向為各國刑事政策重大爭議，我國立法近年亦逐漸趨向限縮」」、「被告並非實行罪質最重者之情形」、「遇Ａ女尖叫纔動念殺人，僅在防止犯行敗露，且事屬突發，應非原來犯罪計劃之一環」、「所用手段尚非特別殘暴」等。

對於法院的辦決理由，「宅神」朱學恒臉書貼文痛批：「寫這種狗也不信的作文你內心會不會有那麼一絲絲的羞愧呢？當你兒子女兒爸爸媽媽問你先姦後殺毫無悔意也不叫殘暴的時候，你會怎麼回答？汪汪嗎？」

網友也憤怒回應「在此宣布，台灣現在可以瘋狂性侵，殺人，分屍，在台灣絕不會判死，也不會死」；「法官認為，程宇並非預謀殺人，而是為滿足性慾，預謀規劃性侵女模，犯後因女模尖叫，為掩飾自己罪過，動手殺害女模........所以被性侵不能叫那要說謝謝嗎?」；「 法官真的毫無教化之可能」。

(中時電子報)

文章來源：朱學恒的阿宅萬事通事務所

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