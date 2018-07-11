翻轉社區 青年署號召青年成為Changemaker

2018年07月11日 09:37 中時 林志成

青年鍾佩林與她的夥伴們過去在桃園大溪新南老街上透過舉辦三手微市集，吸引在地藝術創作者及志同道合的人們前來擺攤參與，讓大溪有了木藝、豆干以外的新氣象，三手微市集也成為大溪老城區裡年度重要盛事。

進行到第3年時，鍾佩林與先生林澤昇發現了一棟古樸韻美的廢棄百年老房子，為了保留老屋歷史，林澤昇利用他的建築專長修繕廢棄老屋，並使用老屋舊料將內部空間改造成為「新南12文創實驗商行」，透過販售餐點、文創小物、圖書等，將此空間打造成為當地藝術、創意、文化、技藝的據點，同時讓原本廢棄的老屋搖身變為藝術家與文青的聚集基地，也讓大溪新南老街有了新的氣象。

花蓮青年黃紋綺則因家族經營捕撈漁業，從小徜徉在海洋中與魚群漫舞長大，熱愛海洋的她決定學以致用，大學就讀海洋環境及工程學系，畢業後回到了花蓮七星潭成立「Fishbar洄遊吧」，完成她構想多年的漁業文化推廣事業，並獲得105年青年署U-start計畫績優團隊。

洄遊吧以食魚及海洋永續作為核心，透過魚貨、平台、教育三個面向提供服務，分別推出對海洋環境健康的鮮撈魚貨、傳遞漁業與食魚相關知識。目前洄遊吧與「嘉豐」、「東昌」兩間定置魚場合作，體驗者可以近距離觀察定置魚場及漁人的工作現場，了解海鮮上桌前的一道道程序。

是否想為自己成長的家鄉與土地，帶來新的改變？教育部青年發展署「107年青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫」，即日起至8月5日止，18至35歲青年可組成2至5人的團隊來提案，最高可獲45萬元行動獎金，成為新一代的Changemaker(青年翻轉家)。相關資訊可至活動網站（act.ydachangemaker.tw）查詢。

(中時 )