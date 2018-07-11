台北風雨小被讚柯神 柯P笑：當神是很危險的

2018年07月11日 09:56 中時 吳堂靖 、 劉宗龍

台北市長柯文哲11日召開瑪麗亞颱風工作會報。（吳堂靖攝）

強颱瑪麗亞襲台，預計暴風圈今天上午遠離台灣，北北基昨天下午4點停止上班課，導致交通大打結，今天雙北放假也不同調，不過早上台北風雨轉弱，民意瞬間轉向，大讚柯文哲是第二個賴神。柯文哲11日受訪笑稱「當神都是很危險的！」也表示決策是尊重專業的結果。

颱風逐漸遠離台灣，北市風雨漸趨緩，柯文哲11日召開瑪麗亞颱風工作會報，媒體詢問柯文哲看到今天出門看到天氣有甚麼感覺？柯文哲略帶笑意表示「天佑台灣」，媒體進一步問，是否認為自己是第二個賴神？柯文哲則笑稱，當神都很危險。

柯文哲指出，災難應變中心跟台大氣象團隊合作十幾年，他們甚至有專業人員駐守，氣象預測雖然不敢說百分之百，但越來越準，他的態度是尊重專業， 柯也表示「專業團隊講得你又不聽，下次他們就不講了」，認為市府應養成尊重團隊的文化。

面對北北基共同圈6年來首度破局，宣布時程及放假與否鬧雙包，民怨四起，柯文哲坦言， 原則上採共識決，但（結果）太明顯跟專業不一樣的話，他是選擇專業。人事處長程本清解釋，最後決策有跟新北聯繫，但新北部分區域在沿海，他們有他們的考量提前發布，台北和基隆考量準確性較晚發布。

媒體詢問此次北北基放假不同調是否影響未來三方的互信？柯文哲表示，不會啦，拉扯是他們去拉扯，他只做最後決定，柯文哲也為新北緩頰，他指出，新北幅員遼闊，從林口到貢寮要統一一套標準很難，重來一遍，應該說是放假，但濱海那幾個地區也許就例外，所以應該是狗搖尾巴，而不是尾巴搖狗，他覺得是戰略上的問題。

媒體進一步追問，會不覺得新北20%達標區域而綁架其他80%的北北基？柯文哲表示，原則上照SOP走，但可以有例外情形但要講得出理由， 因為彼此還有爭議，所以到10點才宣布，基本上是愈晚預測越準，但越晚發布這也會引發民怨，但就每次遇到就每次改進。

(中時 )