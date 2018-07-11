盛夏壯遊趣 青年體驗金門、澎湖離島海洋文化

2018年07月11日 10:07 中時 林志成

暑假來玩點不一樣的！ 教育部青年署於全國各地建置青年壯遊點，其中擁有四面環海、豐富潮間帶、特殊風俗民情的離島地區金門及澎湖，設置了海洋文化主題的體驗活動，讓15-35歲青年能透過青年壯遊點安排的特色行程體驗獨特的海洋魅力。

伴隨海洋環境而生的澎湖，擁有多樣的生態以及別具一格的人文風情；從日間的巡海探島至夜間的觀賞漁火，從潮間帶傳統的石滬文化，到抱墩、拾螺等傳統漁業活動。澎湖因季風氣候強勁的海風吹拂，衍生出風浪板、獨木舟等特色水上活動。

來到澎湖科大主辦的澎湖青年壯遊點可以享受與風競速的樂趣及跳浪的刺激感，也可以跟著達人到玄武岩感受大自然的鬼斧神工、到古色古香的二崁聚落一覽漁鄉風情。除了海洋運動體驗之外，透過淨灘活動、撿拾海漂物，進行海漂物改造DIY，從中反思海洋垃圾對環境的傷害，進行身體力行守護大自然。

另外，完整保留閩式建築及著名僑鄉的金門青年壯遊點，主辦單位金門大學則設計，除了體驗蒼鬱清新的國家公園，與昔日戰備碉堡坑道與軍方營區等豐富旅遊資源，現又增添海域SUP立式划槳與單車壯遊等活動，金門車輛較少，道路平坦、空氣清新，為一個騎乘單車休閒的好地方，讓青年在金門一次有陸、海、空三種不同深度探索體驗。

青年署與在地非營利組織及大專院校合作成立的青年壯遊點，讓青年不僅一覽臺灣的好山好水，更以多元方式認識鄉土，培養對這片土地的熱情與關懷。相關資訊可至壯遊體驗學習網查詢。

(中時 )