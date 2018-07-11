速捐款600萬登日本熱門新聞 日網友讚台：交心的朋友

中華民國外交部9日宣布捐助約新台幣600萬元賑災，被日本放送協會（NHK）報導並登上NHK推特（Twitter）熱門新聞榜首。日本網友稱讚「台灣是日本交心的朋友。」(推特)

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中時電子報

西日本豪雨成災，各地災情不斷擴大，至少造成123人死亡。中華民國外交部9日宣布捐助約新台幣600萬元賑災，被日本放送協會（NHK）報導並登上NHK推特（Twitter）熱門新聞榜首。日本網友稱讚「台灣是日本交心的朋友。」

日本各地自7月5日起連日遭逢豪大雨，已造成逾百人傷亡，多處橋梁、房屋及道路損毀。外交部9日發布新聞稿，為表達政府及人民對日本災情的關懷，決定捐贈2,000萬日圓(約新台幣600萬元)給日本作為賑災之用。

據《中央社》報導，台灣捐款新台幣600萬元給日本作為賑災之用，被NHK報導後，在社群網站推特上，成為2小時內點閱率最多的新聞。日本網友也留言「我覺得很丟臉，真的很丟臉，台灣地震時，我才在超商捐了1000日圓。這次真的很謝謝台灣，台灣太親日了。」、「台灣捐善款都比日本還要早，真的讓我感到很驚訝，很感謝台灣。」、「台灣是日本交心的朋友。」

對照蔡政府對日本賑災的熱情，兩年前尼伯特颱風讓台東出現超過17級的瞬間陣風，破壞力比大地震還恐怖，台東重創，民進黨立院黨團捐助50萬元，民進黨中央也以蔡英文主席名義同步捐出50萬元。然而FB「就是愛台東」社團，有網友感嘆，相較於陳菊與賴清德特地赴日本捐給熊本2000萬元，台東人比不上日本人，此番言論也引起藍綠論戰。

(中時電子報)

日本豪雨災情慘 外交部：台日友好 捐款600萬賑災

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