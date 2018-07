2018年07月11日 10:48 中時 潘鈺楨

風雨無阻,西洋歌壇天后席琳狄翁(Celine Dion)今晚將在台北小巨蛋開唱。她8日晚間抵台,可惜遇上瑪莉亞颱風攪局,9、10日與兒子們皆未步出下榻的晶華酒店總統套房。然而她依舊心繫演唱會,早上6點就在IG貼文,喊話:「這趟巡演有太多超棒的時刻!台北,今晚輪到你了,讓我們一起創造新的回憶!」

近年主要在拉斯維加斯凱撒宮駐唱,相當重視這次亞洲巡演,一大特點是配有18位專屬音樂家隨行演出,預計帶來〈The Power of Love〉、〈Because You Loved Me〉、〈My Heart Will Go On〉等19首招牌金曲,6套不同風情服裝。

席琳狄翁這次巡演造訪12城市,除了台北,接下來會在馬尼拉、曼谷、雪梨、布里斯本、伯斯、墨爾本和奧克蘭繼續開唱。台北演唱會將於7月11日、13日、14日在小巨蛋連唱3場,售票請洽寬宏售票、全國萊爾富及OK便利商店。瑪莉亞颱風已離台,主辦單位寬宏表示所有演唱會照常舉辦。

