雙北停班不同調 蔣萬安深夜文 解惑勞工4大疑問

雙北停班不同調，蔣萬安在臉書發深夜文，提醒勞工應該要知道的4件事。(資料照/鄭任南攝)

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中時電子報
/ 綜合報導

瑪莉亞颱風來襲，雙北停班停課不同調，搞得勞工無所適從，國民黨立委蔣萬安深夜在臉書發文提醒「身為勞工的你應該要知道的四件事」，一次解釋有關工資、曠職、全勤、補班、退避權等問題。

Q1：是否要上班？

不管你是住新北到台北上班，或住台北到新北工作，只要居住地或工作地點任一處宣布停班停課，勞工都可以不用出勤。

Q2：若不上班，老闆能否記我曠職、扣全勤獎金、或要求事後補班？

雇主不得對未出勤勞工做不利處分，也就是說，老闆不能記曠職，也不能要求勞工用事假、特休請假，更不能以此為藉口扣發勞工全勤獎金、要求勞工補班、記過或解雇。

Q3：老闆是否需給付我當日工資？

勞工若因居住地或工作地點任一處宣布停班停課而未出勤，雇主是可以不用給當日薪資。（勞動部頒佈的要點只說雇主「宜」不扣發薪資）

Q4：什麼是「退避權」？

《職業安全衛生法》第18條第2項規定，勞工執行職務發現有立即發生危險之虞時，在不危及其他工作者安全情形下，自行停止作業及退避至安全場所，並立即向直屬主管報告。

也就是說，勞工在颱風天出勤時，若發現有危險情況（例如出勤碰到狂風暴雨），在不危及其他工作同仁情況下，可以行使「退避權」，移動到安全場所避難，雇主不得對於行使退避權勞工予以解僱、調職、不給付停止作業期間工資或其他不利處分。

雖然依《勞基法》及《職業安全衛生法》，勞工可享有相關權利，但事實上，只要老闆沒說放假，大部分員工還是會乖乖去上班，網友也紛紛回應「老闆真的會不管你」、「誰敢？秋後算帳…」、「你可以阻止猴子危害台北市嗎？」。

(中時電子報)

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