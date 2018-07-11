颱風過後撿拾漂流木 當心觸法10倍奉還！

2018年07月11日 10:00 中時 廖志晃

颱風過後，林管處人員對漂流木進行註記。（南投林管處提供）

瑪莉亞颱風已經離境，南投林管理處提醒民眾，不要任意到河川撿拾漂流木，以免觸犯森林法，除了刑法追訴，如果撿拾珍貴樹種，還會被處以漂流木價值10倍以上、20倍以下的罰金！

南投林管處表示，台灣地勢陡峭、地震頻繁，因颱風、豪雨帶來瞬間高降雨量勗，極易造成林地土石崩塌，林木遭受沖刷至河川、水庫、海岸等地區，成為漂流木。

南投林管處表示，颱風警報解除後，林管處即與南投縣政府人員，就主要河川的漂流木進行勘查、註記、辨識、檢尺、打撈、集運等工作，經集運後尚有不具標售價值的漂流木，才會公告開放自由撿拾。

南投林區管理處強調，漂流木是屬於國有財產、為全民所有，未經公告不得私自撿拾；依《森林法》規定，竊取森林主、副產物，將處1年以上、7年以下有期徒刑，併科贓物金額5倍以上、10倍以下罰金。

如果撿拾的是貴重木（如：紅檜、台灣扁柏、台灣肖楠、台灣杉、香杉、台灣紅豆杉、櫸木、烏心石、牛樟、黃連木、毛柿）加重其刑至2分之1，併科贓物金額10倍以上、20倍以下罰金！

而在縣政府公告開放自由撿拾的時候，也要注意注意公告限制的時間、區域和開放撿拾的對象（優先開放當地居民），撿拾後要到檢查站完成登記，才能搬運離開。

(中時 )