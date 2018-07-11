瑪莉亞掀10公尺浪高卻風雨不如預期？專家：天佑台灣

北北基颱風假拆夥，台北車站周邊上班人潮不多。（黃世麒攝）

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中時電子報
瑪莉亞颱風直撲馬祖，馬祖地區11日出現狂風暴雨，觀測最大陣風12級，沿海地區海水倒灌。（連江縣政府提供）中央社馬祖傳真 107年7月11日

今年首個侵台颱風瑪莉亞狂暴威力伴隨雷電，北台灣防颱措施戒慎警備，中央氣象局的馬祖資料浮標站也出現近3層樓、10公尺浪高，但今（11）日一早，有不少北台灣民眾有感風雨不如預期。對此，氣象達人彭啟明指出，瑪莉亞路徑整體路線比預期北偏，這條路徑真的天佑台灣。

中央氣象局今早9時15分發布的颱風警報單顯示，目前瑪莉亞繼續向西北西移動，颱風中心在馬祖北北西方陸地上、風雨持續中，馬祖已觀測到10米左右浪高，龍洞、成功有8米左右浪高，且適逢大潮期間，馬祖沿海低窪地區應防海水倒灌及淹水。

中央氣象局副局長鄭明典稍早也在臉書分享馬祖資料浮標站數據說，「浪高10米！這是何種光景」，由風速變化判斷，眼牆掃過馬祖浮標，浮標一度進入眼牆內側，並指出，對流最強的颱風東側雲系通過馬祖，影響時間會蠻長。

瑪莉亞來勢洶洶，引發北北基颱風假不同調爭議，但今早有不少北台灣民眾有感風雨不如預期。天氣職人吳聖宇指出，瑪莉亞到東北部近海時突然來一個略微北偏繞過北台灣的路線，到北部海面才又急拉往西折回來，整體路線比預期北偏一點點，只有北偏一點點，不過風雨的情況還是相對減輕。

他說，颱風10級風暴風圈看起來似乎沒有接觸陸地，主力最大的風雨落在海面上，但北海岸的鼻頭角還是有觀測到14級強陣風，台北市大直也有10級陣風。

對此，氣象達人彭啟明指出，颱風行走就像開車，方向盤也會隨時調整，尤其接近台灣的偏折也是影響風雨很大的關鍵因素，差個20公里，結果就有很大不同，模式通常無法描述這種細微變化，只能靠監控滾動式調整得知，「這條路徑真的天佑台灣」。

(中時電子報)

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