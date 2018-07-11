較勁憔悴凱特！眼睛離不開彼此 梅根甜挽哈利閃爆西敏寺

凱特10日被捕捉到憔悴現身。(圖/美聯社)

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中時電子報

梅根不甩皇室陳規手挽哈利甜蜜現身西敏寺。(圖/美聯社)

英國薩塞克斯公爵夫人梅根在繼出席路易的受洗儀式後，於10日再次合體哈利王子及威廉王子夫妻出席英國空軍百年慶祝活動。會上梅根以一身亮眼黑色洋裝驚豔全場，再加上她依舊不甩皇室傳統，親密的挽著哈利王子的手亮相，反觀於同場的凱特似乎因為忙於兒子受洗儀式，被補捉到黑眼圈的疲態出現，似乎相較失色不少。

英國王室最受矚目的「四人組」10日再次合體，儘管2對肯辛頓宮夫妻都很吸睛，但是梅根身穿優雅又甜美的Dior黑色A字型洋裝，不甩日前與哈利牽手的爭議，甜蜜手挽著新婚丈夫哈利現身西敏寺前。

這次也是梅根在成為公爵夫人以後，第一次選穿這個法國品牌，當然這套服裝不意外的有船型領的設計，這也已經成為梅根婚後標誌性的時尚選擇。另外，梅根還選搭傳奇貿商Stephen Jones的同色系網紗禮帽，再加上裸色尖頭高跟鞋，讓她在慶典上更加搶眼。

梅根精神奕奕成為全場焦點。(圖/美聯社)
外界最喜愛的「皇室四人組」又再次合體，梅根以黑色俏麗Dior洋裝和凱特穿愛牌Alexander McQueen冰藍色洋裝一起參加慶祝活動。(圖/美聯社)

另一方面，早已是出席王家活動老手的劍橋公爵夫人凱特，則是以身冰藍色的愛牌Alexander McQueen的大衣洋裝，這和她在9日出席路易受洗儀式的奶油白以及5月出席梅根婚禮穿的象牙白款式類似，看得出來凱特很喜歡Alexander McQueen這種經典剪裁款式。

至於凱特與丈夫劍橋公爵威廉則和以往一樣遵守皇家傳統，在抵達西敏寺時僅並肩而行，相較於在後方手挽手的哈利與梅根顯得較為保守。除此之外，凱特也被捕捉到一臉疲態，黑眼圈浮現在她俏麗精緻的妝容上，似乎是因為前一天才忙完幼子路易的受洗儀式。

梅根與哈利展現好感情，不斷在活動上相視而笑，甜蜜都盡在不言中。(圖/美聯社)
不少網友留言稱：「梅根和哈利的眼中只有彼此。」(圖/美聯社)

梅根和哈利王子也被發現在活動上一展甜蜜好感情，兩人多次在活動上被捕捉到相視而笑，甜蜜之情一切都盡在不言中，像是當兩人在與王室在露台上時，當所有人都抬頭看皇家空軍的飛行表演時，哈利與梅根的眼中卻都是只有彼此。

梅根上周在與哈利王子及女王出席活動時，在行進間習慣性地想牽起哈利王子的手，但遭哈利王子拒絕，她也因此陷入不顧皇室夫妻在公開場所不展示過度親暱的傳統。肢體語言專家克莫德（Robin Kermode）稱，「女王在公共場合很少與菲利浦親王牽手，這似乎成為了皇室一個不成文的慣例」。

這次在西敏寺及白金漢宮前舉行慶祝英國皇家空軍成立100周年，多名皇室成員出動，除了劍橋公爵及夫人、薩塞克斯公爵與夫人外，還有女王、查爾斯王子、卡蜜拉友都有出席，喬治小王子及夏綠蒂小公主也都在露臺窗戶露臉。

(中時電子報)

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