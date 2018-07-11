打破鬼月迷思 台灣歷史博物館《仙怪歷險記》邀你看展覽兼抓怪

2018年07月11日 10:10 中時 曹婷婷

打破鬼月迷思，國立台灣歷史博物館迎接暑假到來，特別推出「仙怪歷險記」暑期特別活動，首推「仙怪歷險記」APP遊戲，結合AR擴增實境技術，將常設展重點文物擬化成仙怪，讓觀眾從仙怪地圖尋找他們的蹤跡，並透過和「仙怪」趣味對話、自拍體驗虛實混合情境，同時認識文物在歷史背景下的重要意義。

暑期特別活動以「仙怪」為主題，舉辦科技互動探索、DIY實驗手作及夏令營潛能發展系列活動，邀請親子、青少年來博物館體驗趣味、充實又知性的暑假，活動期間只要捕捉21隻仙怪即可獲小禮物1份。

另也延伸「仙怪歷險記」APP仙怪特色造型，推出仙怪實驗室手作DIY系列活動，包括「仙怪色彩成形術」、「仙怪故事紙玩意」、「照妖鏡」等主題，藉由色彩黏土、仙怪故事繪本、創意折紙、鏡子徽章壓模等活動，讓親子能在手作遊戲中認識仙怪文物的故事。

館內兒童廳也同步推出「黑水溝仙怪大冒險」戲劇紙芝居演出，生動描繪漢人如何辛苦渡海來台，並在來台後遭逢天災人禍、疾疫而喪命所產生的信仰習俗。圓形劇場也播放《魔法阿媽》電影，呈現民間習俗及信仰在傳統社會的重要性。

館長王長華表示，台史博常設展呈現台灣的歷史進程，除了以造景與文物呈現，近年開始發展科技輔助展示與活動，增加對空間及時間的感受，引發對歷史文物的興趣，近期更致力於策展課程走入學校教育，呼應12年國教新課綱「核心素養」精神，博物館是一個提供知識、創造互動、營造體驗的場域，在台灣歷史軌跡融合科技技術，增加民眾對歷史的共感。

(中時 )