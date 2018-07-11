金門百萬高粱酒遭竊藏公墓、廢營區 警方破案逮4嫌

2018年07月11日 10:09 中時 李金生

金城派出所所長林志仁說明，嫌犯曾將高粱酒蔵匿在廢棄營區、公墓和停車場，企圖逃避警方追緝。（李金生攝）

陳年高粱酒會讓人酒醉，也會讓竊賊手癢！金門警方日前就偵破一起市值總計近100萬元，年份13年至20年不等的金門老酒竊盜案件，將4名涉案犯嫌依刑法加重竊盜罪嫌移送檢方偵辦。

警方調查，家住金城鎮的許姓民眾長期旅居台灣，住處僅由女兒每逢農曆初一及十五返家祭拜。日前，其女發現囤積於地下室的高粱酒遭竊，趕緊通知父親返金處理，清點後確認失竊高粱酒（年份為88、89、93及95年）一批，市值高達新台幣94萬6000元，損失慘重。

金城分局偵查隊與金城派出所成立專案小組，透過調閱錄影監視系統影像過濾比對，鍥而不捨明察暗訪後，鎖定有地緣關係的黃姓等4名嫌疑人。

他們在偷竊得逞後，為躲避警方查緝，不時更換贓物藏放地點，在金城、金寧及金沙等地，金城派出所所長林志仁說明，嫌犯曾將高粱酒蔵匿在廢棄營區、公墓和停車場，企圖逃避警方追緝，不斷搬來搬去。但在專案小組夜以繼日追緝下，仍遭警方一舉查獲，並順利起出贓物。

許姓失主表示，原想這批遭竊的高粱酒完了，沒想到警方硬是破案追回，「真的非常厲害」讓人佩服又感動。

金城分局長郝心誠表示，金門高粱酒具有增值性，超過6成以上家戶有收藏習慣，建議鄉親裝設監視器及加強門窗防竊裝置，讓宵小增加犯罪風險，以降低失竊機率。

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(中時 )