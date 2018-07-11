北北基不同調 林右昌：朱立倫在國外怕被罵才放假

2018年07月11日 10:15 中時 張穎齊

中颱瑪莉亞襲台，也順勢吹裂了「北北基共同圈」，新北市10日9時宣布11日停班停課，但台北市與基隆市則在10日宣布11日上班上課。基隆市長林右昌11日上午9時許在市府受訪時直指「我猜新北市長朱立倫人在國外，怕被罵，所以乾脆做出全新北市都放假的決定吧！」並堅稱自己尊重專業，做出該做的決定。

林右昌表示，10日晚上做出正常上班上課的決定，是一個很煎熬的決策，他當然也可以很輕鬆地在9時就決定跟著新北市決定放假，但他認為國家社會的運作還是應該有一個原則跟一套規範，他身為地方政府首長，這是應有的責任跟承擔。

林右昌說，10日晚間7時就接到雙北的訊息，台北傾向不放假、新北傾向「原則不放假」，但部分地區則因為地形氣候的關係授權區長因地制宜，而基隆市因為氣象預報明顯未達放假標準，所以基隆也傾向不放假，但並沒有決定何時要公布。

「接收到新北放假的訊息，我也很錯愕！」林右昌指出，新北確實造成基隆、台北的困擾，因為基隆、台北離放假達標還有距離，他與台北市長柯文哲有無數次的通話，並決定依晚間10時氣象預報，共同決定維持正常上班上課。

他坦言，幕僚也勸他說年底要選舉，就跟著新北市放就好，甚至也有人從政治角度盤算說，基隆市跟著放，那就只剩下台北市沒放，這樣讓柯文哲1個人去被罵，那對民進黨台北市的選舉也會有利；但他想做一個行政首長，還是要有「格」，要有所擔當，不要去算計政治。

林右昌直言，其實「北北基桃」都是一個生活共同圈，應該都要有一致性的決定，但若有例外的地方應該有彈性「因地制宜」，不過對於民眾，他還要說聲「很抱歉」，讓民眾放假的期待落空，且因為新北市不同調也一定會造成一些困擾。

(中時 )