不斷更新》新北桃園OUTLET正常營業 活動取消、異動資訊看這裡

2018年07月11日 10:16 中時電子報 張達智

（10：40更新）颱風瑪莉亞已遠離，新北及桃園雖早已發布停班停課的消息，但目前各大OUTLET今仍將正常營業，唯部分開館時間有作調整。其他部分活動和遊覽區動宣布取消、延期和封園，請民眾先以電話聯繫主辦單位，查詢有無延期。

活動取消或延期如下：

●台北市11日按平日時間及地點加班收運垃圾，如民眾家中有少量斷枝樹葉或破碎盆栽等廢棄物，可於夜間收運時一併交給夜間收運人員。

●MITSUI OUTLET PARK林口、全台禮客OUTLET、台中麗寶Outlet Mall及高雄義大世界購物廣場，今日均正常營業，開館時間未有更動。

●GLORIA OUTLETS華泰名品城則延後今日之營業時間2小時，改為中午12時開館至晚上9時，民眾請注意最新狀態。

●新光三越11日營業時間調整，桃園站前店和大有店2分店下午2時前暫停營業，其餘各分店正常營業。

●7月11日(三)遠東百貨全臺分公司(含遠企購物中心)營業時間正常，百貨、超市與影城提供全天候服務。

●11日五專免試各區報到作業順延至12日辦理。

●台北市教育局原訂11日辦理公立國小教師聯合甄選第一次公開介聘，調整至13日上午9時辦理。

●新北市轄內旅服中心、遊客中心及猴硐煤礦博物館園區館舍7/11休館1日。

新北十分瀑布公園7/11仍閉園，視風災後狀況另公布開園日期。

7月11日雙北調撥車道維持平常日運作。

7月11日新北YouBike將視天氣狀況決定恢復營運時間。

新北消防夏令營-7/10、7/11坪林場次延期辦理。

新月水道節 7/10 起活動將暫停，視河濱公園復舊情況於官網公告重新開放。

107年度部落文化巡禮第一梯次活動延期，原定7月9日至7月13日「原住民族部落文化學習營」第一梯次活動，因應瑪莉亞颱風來襲，延後至7月16日辦理。

新北市宣布10日下午4時起，全市開放黃線紅線及240所學校(如附件)停車，同時暫停路邊停車收費。

●【基隆】

觀光旅遊景點封閉，大武崙沙灘、暖東峽谷、淡蘭古道、泰安瀑布等處所封閉，全面禁止人員及車輛進入警戒區域。

●【桃園】

桃園市政府風景區管理處轄管區域因瑪莉亞颱風暫停開放，包含大溪遊客中心(經國紀念管)、慈湖及後慈湖園區、角板山行館園區、小烏來天空步道、羅浮溫泉、天空繩橋、水域花園以及拉拉山巴陵古道生態園區，重新開放時另行公告。拉拉山巨木區自7月10日起休園。

●【宜蘭縣】10日至11日休園園區：武荖坑風景區、頭城濱海森林公園、礁溪溫泉公園（含森林風呂）、湯圍溝公園、五峰旗風景區、龍潭湖風景區、分洪堰公園、宜蘭旅遊服務中心、梅花湖風景區、冬山河森林公園、豆腐岬風景區及南澳農場。

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●【台東】《嘉明湖步道封閉消息》瑪莉亞颱風來襲，嘉明湖國家步道自7月10日起至7月11日期間封閉。

嘉明湖國家步道9-11日接受民眾申請山屋住宿退費，遊客暫勿前往。

2018台灣熱氣球活動11日及12日上午活動取消。

(中時電子報)