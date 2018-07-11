聲音、料理、偶戲飆創意！艋舺轉個彎 街頭看戲樂趣多

2018年07月11日 10:12 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

傳統老街區，加上文創，能擦出什麼樣的火花呢？今秋來艋舺、萬華、林森北路看戲吧！偶、戲劇、聲音、物件甚至食物等都能玩出新花樣！不只看戲，連你都能化身戲中角色，看戲如人生、人生如戲。

艋舺區_意思意思《更新中請稍候》。（主辦單位提供）

飛人集社劇團主辦的超親密小戲節，自2010年創辦後受到矚目，每年帶領民眾探索特定街區，並於藝文空間、店家、公寓等非典型劇場空間進行微型演出，打造「看戲走路、走路看戲」的觀戲經驗。2014年後改為兩年舉辦一次，今年邁入第七屆，將在10月5日至10月14日期間舉辦，消息一出，小戲節粉絲們無不引領期待。

每屆的小戲節都試著來點不一樣，藝術總監石佩玉說，今年首度特邀策展人楊淑雯參與籌畫，希望透過策展人不一樣的視角，為小戲節帶來有趣的撞擊和激盪。資深舞臺監督楊淑雯，多年來關注在地歷史和人的故事。

條通區＿Tobias Eisenkrämer《腹中的三位手足》。（主辦單位提供）

此次選定艋舺（中萬華）、加蚋仔（南萬華）與林森北路條通三個街區，而與以往不同的除了區域，今年節目更特意為各區域「量身訂做」，創作者以偶、戲劇、聲音、物件甚至食物等手法，立體呈現三個區域的土地歷史及特色性格，帶領觀眾與表演者走入土地的歷史、氣味及生命裡，用不同的角度認識台北，共同想像城市的未來。

艋舺區的三個演出場地為新富町文化市場、華江整宅和大可樂創意空間，將分別由操偶師阮義與黃思瑋的「意思意思」、編劇詹傑與的小人物探險隊，以及旅美資深偶戲工作者鄭淑芸限地創作。

條通區則選在Sky酒吧、Bar 9，以及六條高爾夫俱樂部，分別由鳥啣影像製作、新媒體創作團隊超維度互動，與德國操偶師托比亞斯．艾森克拉瑪（Tobias Eisenkrämer）帶來節目。加蚋仔區的場地包括台北東隆宮、Cura Pizza，還有以東園國小為起點的聲景路線，創作者為偶戲工作者薛美華、披薩師傅張中豪，還有聲音工作者范欽慧。

條通區_超維度互動《跨際區》。（主辦單位提供）

2018超親密小戲節

時間：10月5日至10月14日

地點：艋舺－條通－加蚋仔

(中時電子報)