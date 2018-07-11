影》英空軍百年慶典 新F-35B戰機飛越白金漢宮

英國最新的F-35B戰機，也於皇家空軍百週年慶典亮相。（圖/RAF官網）

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中時電子報

據英國標準晚報（Evening Standard）報導，為慶祝皇家空軍（RAF）成立100週年、英國首都倫敦市區迎來一場盛大的慶典，當天約7萬多名民眾湧入白金漢宮（Buckingham Palace）廣場，除了爭看王室成員外，也想親眼目睹百年戰機大秀，其中包含剛剛飛越大西洋返國、英國空軍最新型F-35B戰機（F-35B Lightning II）。

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為了這場重要盛典，英國空軍足足籌備了一整年的時間，出動超過百架的戰機和直升機，在白金漢宮上空演出。由22架颱風戰機（Eurofighter Typhoon）領頭、在空中排出「100」的數字圖案拉開盛典；隨後包含契努克（Boeing CH-47 Chinook）和超級美洲獅直升機（Aérospatiale SA 330 Puma）；二戰時期的蘭開斯特轟炸機（Avro Lancaster）、噴火戰機（Supermarine Spitfire）、颶風戰機（Hawker Hurricane）；以及現代的空巴A400M運輸機（Airbus A400M Atlas）、龍捲風戰機（Panavia Tornado）和最新型的F-35B戰機，讓倫敦上空頓時成為軍機博物館。

F-35隱匿戰鬥機，由全球最大的武器製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司，聯手諾格（Northrop Grumman Corp）、普惠公司（Pratt & Whitney）和英國航太系統（BAE Systems）三間民營武器製造商，再加上以美國為首的11國聯盟共同出資，以聯合攻擊戰鬥機計劃（Joint Strike Fighter program）的名義完成。F-35戰機主要分為A、B、C三型，分別屬於傳統型、短場起降型和艦載型三類，每架平均售價約在1億美元（約32億台幣）上下。

在大批跨年代戰機飛越白金漢宮後，最後的精彩演出、由聞名全世界的紅箭飛行表演隊（Red Arrows）壓軸登場，以象徵英國國旗的「藍、白、紅」三色煙霧，飛越倫敦上空收尾，也為英國皇家空軍慶祝成立100週年劃上美麗的句點。

(中時電子報)

文章來源：RAF 100 flypast: The best pictures as Royal Air Force aircraft take to the skies over London for centenary celebration

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