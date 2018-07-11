台鐵大誤點100分鐘 基隆通勤族譙翻「火車有開跟沒開一樣」

2018年07月11日 10:24 中時 張穎齊

基隆火車站的台鐵班次大誤點，延遲90至100分鐘，讓基隆通勤族氣炸，以致不搭火車，使得車站大廳空空如也。（張穎齊攝）

通勤族罵翻天！台鐵局今（11）日公布最新列車行駛班次，區間列車西部幹線的基隆=新竹間，自上午6時起陸續恢復正常行駛，但實際上基隆火車站第1班卻是上午6時32分，但卻誤點50分，最誇張則延遲100分鐘，引起通勤族抱怨連連，氣得痛罵「火車復駛有跟沒有一樣！」

「北北基共同圈」破裂，新北宣布停班、課，基隆、台北則上班、課。而台鐵局原先公告，因應瑪麗亞颱風，基於安全考量，基隆到新竹區間車於11日中午前停駛，但經凌晨緊急檢修後，上午修正公布基隆到新竹間車自上午6時起恢復正常行駛。

豈料，要趕往雙北上班的基隆通勤族，起了大早到了基隆火車站，卻發現每個班次都大誤點，最早的班次是往新竹的區間車6時32分，但卻要晚50分鐘，許多班次也停開，甚至還有晚80至100分的班次，讓民眾氣得大罵「遲到誰負責？基隆人好可憐！」

一名通勤族表示，基隆宣布11日要上班上課，但第一班火車卻是6時32分，火車根本沒辦法準時開，他7時要到班，一定大遲到，難道這都是市民該死、自己的錯嗎？

「火車有開跟沒開一樣！」林姓市民痛批，他要搭的班次誤點80分鐘，10日才因為下午4時放假在捷運塞到爆，直到晚間7時許才回到家，11日又遇火車大誤點，基隆通勤族真可憐。

國民黨基隆市長參選人謝立功也在基隆火車站受訪表示，由此可見，基隆一定需要捷運，台鐵嚴重誤點甚至嚴重誤點並停開，一連串的錯誤讓基隆人非常痛心，北北基不同調造成的「人禍」比天災還嚴重，基隆人不需要輕軌來「呼攏」，別再做錯誤的決定。

不過，基市府交旅處長李綱則說，台鐵因為要清除軌道上的雜物所以才誤點，而原定8時30分前加開12班卻只開了4班，所以他10日就和台鐵請國光客運加開班車，並加調5名司機，所幸客運順暢，也發現11日通勤族比平時少2成。

(中時 )