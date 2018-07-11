連江縣風雨仍烈 中央災害應變中心持續警戒

中央災害應變中心舉行瑪莉亞颱風第6次工作會報。（王揚傑攝）

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中央災害應變中心今（11）日上午舉行瑪莉亞颱風第6次工作會報，由內政部長葉俊榮主持，會議首先與連江縣長劉增應進行視訊，劉增應表示，災情為路樹倒塌、招牌掉落，東引地區184戶停電，現已復電，馬祖476戶停電中，台電人員依風雨狀況，正積極搶修中。幸無人員傷亡。

中央災害應變中心表示，颱瑪莉亞颱風已逐漸遠離台灣本島，預計11時可脫離暴風圈，白天天氣可望回穩，但連江縣上午仍處於暴風圈影響範圍內，東引鄉平均風速可達8級，仍特別防強風災害。

據統計，台北市2人輕傷，分別是遭路樹樹枝斷裂砸傷及遭路樹絆倒擦傷，皆就醫無礙已出院，新北市2例暫不列入災情。截至上午7時45分止，全國各地累積災情計301件，除上述2人輕傷外，其餘多為路樹倒塌、停電、掉落物處理、路面積水、排水溝泥沙淤積等一般災情。全台停電4萬7420戶、已修復2萬9363戶、待修復1萬8057戶，預防性疏散撤離累積3430人、收容959人。

農委會持續發布土石流紅色警戒8條，集中在新竹縣尖石鄉與五峰鄉，目前狀況良好；交通部分，高鐵今日維持正常營運服務，台鐵基於安全考量，西部及東部幹線列車檢查安全後，上午6時起陸續恢復正常行駛。

會後記者會中，媒體詢問葉俊榮對於北北基颱風放假不同調的問題，葉俊榮未正面回應，他表示，民眾對於災後情形若能夠詳加檢視，還是要隨時注意，也呼籲今天停班課的民眾，避免到海邊或山上遊樂。

葉俊榮強調，在面臨天然災害時，要表現出尊敬颱風的態度，目前瑪莉亞颱風尚未遠離，各部會仍應提高警覺，保障民眾生命財產安全。

(中時 )

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