台中3D公共管線圖資建置獲評全國第二 年底上線測試

2018年07月11日 10:53 中時 陳世宗

台中市政府建設局為建立進步且安全的城市，建置3D公共管線圖資系統，以3D資訊分析各類管線彼此衝突，並以「三維GIS技術」進行公共設施管線資料管理，並持續與各管線管理單位合作建立圖資正確性；獲內政部營建署「公共設施管線評鑑」106年度執行績效「優等獎」，名列全國第二。這套系統預計今年底上線測試。

建設局長黃玉霖說，3D公共管線圖資系統由市府依據內政部「公共設施管線資料標準」建置，運用3D建置管線圖資，更新補正傳統2D資料，掌握管線設施分布情形；有別於過去管線單位圖資各自獨立，無法互相參考，3D圖資系統可提供資料庫平台，掌握老舊管線分布情形，有效管理台中市道路挖掘生命週期。

黃玉霖指出，各管線單位提出符合流通標準的圖資後，建設局進行套疊比對，並搭配3D公共設施管線進行資料衝突分析，若資料出現疑義，能讓設計及施工人員在較精準掌握地下管線圖資的情形下，進行道路挖掘作業；若發現資料與現場不一致，也能透過回報記錄機制更新圖資。

建設局表示，工程竣工時，更新實際埋設正確的管線圖資，可有效管理道路挖掘生命週期，也能對應管線建置與更新維護作業，強化道路管理。市府於105年4月20日公布「台中市道路挖掘管理自治條例」，並於106年8月24日修正發布「台中市政府建設局公共設施管線圖資維護管理作業要點」等規定，作為道路管理基礎。

建設局強調，建立正確管線圖資不是容易的工程。一方面各管線單位權管的圖資正確性、完整性不夠，且部分管線單位有建置圖資，有些則沒有。市府自106年起要求民生區域或危害程度大的管線單位，優先建立圖資，並每月邀集電力、電信、自來水、瓦斯、石油業等35個管線單位舉行檢討會議，追蹤圖資補正進度。

管路位於20米以上幹道上，或為幹管或高壓等性質者，預定於11月底完成補正，其餘則依內政部營建署要求於109年前完成。目前全市29行政區已建置完成者包括：東區、西區、南區、中區、北區、西屯、南屯、北屯等8區，以及大里、太平、豐原、潭子、大雅、龍井、烏日、大肚、大甲、清水及沙鹿部分區域等11區的都市計畫區範圍。

建設局強調，將持續推動3D管線資料完整性規畫、三維管線應用系統、管線資料補正管理系統、公共設施管線AR試辦、道路挖掘施工3D攝影測量試辦、各管線單位補正圖資的非破壞性探測檢核等作為，提升全市道路安全、減少工安事故。

(中時 )