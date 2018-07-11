雙北放假不同調！蔣萬安提醒勞工應知道的4件事

國民黨立委蔣萬安。(中時資料照)

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楊佳穎

瑪莉亞颱風過境，對於11日是否要放颱風假，北北基不同調，最終台北市、基隆市宣佈正常上班上課，新北則停班課，再度引發議論。對此，國民黨立委蔣萬安深夜則在臉書PO文，提醒雙北勞工「應該要知道的4件事」，包含是否要上班、老闆是否需給付當日工資、什麼是「退避權」等，盼勞工瞭解自身權利，颱風天出勤也一定要注意安全。

對於雙北停班停課不同調，蔣萬安指出，不管是住新北到台北上班，或住台北到新北工作，只要居住地或工作地點任一處宣布停班停課，勞工都可以不用出勤。另外，雇主也不得對未出勤勞工做不利處分，包含不能記曠職，也不能要求勞工用事假、特休請假，更不能以此為藉口扣發勞工全勤獎金、要求勞工補班、記過或解雇。

至於老闆是否需給付當日工資？蔣萬安表示，勞工若因居住地或工作地點任一處宣布停班停課而未出勤，雇主是可以不用給當日薪資。（而勞動部頒佈的要點只說雇主「宜」不扣發薪資）

蔣萬安也說，所謂「退避權」，為《職業安全衛生法》第18條第2項規定，勞工執行職務發現有立即發生危險之虞時，在不危及其他工作者安全情形下，自行停止作業及退避至安全場所，並立即向直屬主管報告；也就是說勞工在颱風天出勤若發現有危險情況，在不危及其他工作同仁情況下可行使「退避權」，移動到安全場所避難，雇主不得對於行使退避權勞工予以解僱、調職、不給付停止作業期間工資或其他不利處分。

蔣萬安進一步說，勞動部頒布《天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點》，不是法律也沒有強制力，所以老闆扣發未上班勞工薪資，或者要勞工冒大風雨上班，基本上勞動部是束手無策，無法可管。

而根據內政部統計，近4年來，全台因為颱風受傷死亡失蹤總人數為2121人，但因颱風停班停課天數每年平均只有2.4天，因此，「防災假」未來若能立法，對雇主的成本影響並不重大，但對勞工及家人出勤時生命安全保障有極大助益。

蔣萬安最後也說，希望這四點注意事項能夠讓勞工知悉、瞭解自身權利，而勞工颱風天出勤時，也一定要注意安全，同時呼籲各縣市政府勞工局捍衛勞工的權益，勞工合法行使退避權時，不會也不該受到任何不利待遇。

(中時 )

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