陳玄茂嘉市首辦個展 8公尺巨作成焦點

2018年07月11日 10:59 中時 呂妍庭

陳玄茂展出作品最大一幅水墨畫長達8公尺，成整個展覽場焦點。（呂妍庭攝）

陳玄茂展出作品最大一幅水墨畫長達8公尺，成整個展覽場焦點。（呂妍庭攝）

陳玄茂還特別挑選兒女各一幅作品一同展出，迥異畫風引人關注。（呂妍庭攝）

為展現對不同媒材的詮釋，陳玄茂也廢物利用，把人家棄置的木頭圓桌拿來作畫。（呂妍庭攝）

蘭嶼達悟族、拼板船等都是陳玄茂筆下主角。（呂妍庭攝☉

「大地墨痕─陳玄茂水墨創作展」50多幅作品展出陳玄茂歷年各時期作品。（呂妍庭攝）

旅居雲林縣口湖偏鄉的水墨畫家陳玄茂受嘉義市文化局邀請，今11日起首度在嘉義市辦個展，50多幅作品展出陳玄茂歷年各時期作品，既有鄉村風情，也有沿海風貌，除傳統水墨作品外，還有結合多媒材、技法新作，其中一幅畫作更長達8公尺，氣勢磅礡，成全場焦點。

出身六腳鄉的陳玄茂在雲林沿海村落推展藝術教育不遺餘力，30多年來透過筆墨讓眾多庄腳孩子沈浸在藝術氣息之中，更有為數不少的孩子因此考上藝術相關科系，成為台灣藝文界生力軍，就連陳玄茂一對子女也在家學淵源下，勤於作畫，此次陳玄茂還特別挑選兒女各一幅作品一同展出，迥異畫風引人關注。

陳玄茂形容他是以情寫意，因為對台灣大地有濃厚情懷，多以農漁村風貌為創作元素，包括現已少見的虱目魚越冬池、防風的屏障，或是海浪激盪礁石的壯闊之景，甚至蘭嶼達悟族、拼板船等都是他筆下主角，為展現對不同媒材的詮釋，陳玄茂也廢物利用，把人家棄置的木頭圓桌拿來作畫，別有一番風情。

陳玄先後師學王記輝、黃錦華、詹水德、蔡茂松、張伸熙、曾興平、張權、李宗仁、蘇峰男等名師，曾獲嘉市桃城美展首屆水墨首獎等知名獎項，作品更獲國立台灣美術館、國父紀念館、高雄市立美術館、溫世仁文教基金會等單位典藏，「大地墨痕─陳玄茂水墨創作展」今起至29日在嘉市文化局3樓展覽室展出，文化局廣邀民眾前來欣賞大師之用，親自用感官感受陳玄茂對這片土地的揮筆印記。

(中時 )