颱風夜要幹嘛？59賭客名床店聚賭 警一網打盡

2018年07月11日 10:53 旺報 林瑞益

高雄市警方共同查獲一處位於三民區九如二路的職業賭場，該賭場藏匿於名床專門店中，利用交通要道上人車進出頻繁及管制嚴格、熟悉人車出入做為掩護，以規避警方查緝。

高雄市政府警察局督察室靖紀小組日前接獲線報，稱有「膠質天九牌」職業賭場。三民一分局警員前往調查，發現賭客彼此熟識，把風人員對外來人員很有警覺性，聚賭時間為下午2時至深夜2時許。該賭場的安全系統嚴密，在騎樓左右兩側上方裝設多支監視器，監控場內外動態，以及備有交通車接送賭客，自認嚴密防衛，可躲避警方取締。

警方經多日調查，10日晚間見時機成熟，兵分二路突擊該賭場前門及側門鐵門，避開把風人員，警方出動特勤警力，手持破門器閃避越過監視器系統，直搗賭場側門，制服把風人員。此時賭場內賭客仍渾然不知，仍在么喝賭博，當突然看見員警衝入時，賭客傻眼，逃跑不及，只好乖乖束手就擒。

此案共查獲賭客（含主持人、把風及工作人員）共59人，年齡分佈從29歲至74歲，現場查扣賭資新台幣227萬900元，以及一批證物包含天九骨牌1副、把風專用電鐵捲門遙控器1個、賭客號碼牌1批及帳冊1本等證物。警方訊後，將趙姓主持人、把風的林嫌等4人依刑法賭博罪移送偵辦，其餘賭客55人則依社會秩序維護法裁罰。

(旺報 )