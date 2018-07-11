台灣社會對日本水災「冷淡」？ 張競：政治操弄救災可休矣

2018年07月11日 11:21 中時 楊家鑫

瑪莉亞強颱來襲，全台嚴陣以待，而日本近日亦是發生嚴重水患，人命損失即將破百。然而此前大阪強震加上此次水災，台灣社會卻顯得異常冷淡，蔡英文總統在社交媒體表達慰問之意，但都遭致相當嚴重之負面評價。對此，中華戰略學會研究員張競分析認為，此現象必須歸咎於當初綠營刻意運用台灣善良民性，作出政治導向。原本無涉政治，但由於綠營當初將民間救災濟助各項作為，硬是套上政治化解讀，如今反而是咎由自取，將自身弄到進退兩難。

張競表示，綠營運用天然災變，刻意回拒大陸對台灣施援，或是運用媒體及輿論操作，阻止民間援助大陸災變，早就不是新聞。而另外又刻意放大日本與台灣之間的災變相互救難工作，利用親綠媒體刻意製造兩岸隔閡，又塑建「台日一家親」假象，將原本源自人道精神之急難救助行為，硬是當作救災政治學操作。

他說，所以反過來當台灣與日本有災變卻未進行救援或濟助時，原本是無關政治之事，反而就因此產生無謂聯想，這就是標準的聰明反被聰明誤。

張競認為，如今蔡英文在社交網路軟體發文，受到多位網友訕笑與嘲諷，其實在相當程度上，顯現出台灣社會對於綠營過度政治操作之不耐與反彈。特別是從兩次日本災變，台灣社會未對政治領袖發言有所正面評價，更是治理失序之嚴重信號。

張競強調，台灣民性本來就很善良，對濟助大陸、日本、韓國與東南亞各國，甚至是亞非各國，完全都是基於人道精神，不會有政治目的。就是因為有人刻意加上政治詮釋，同時再搭配政治阻撓或亂放消息，所以才會讓人產生錯誤觀感。

張競表示，所有政治操弄民意，本來就存在風險；水能載舟，亦能覆舟，特別是將原本善良的救災救難，硬是與政治關係相聯結，這才是對於人性之無情扭曲，更是嚴重污辱伸出援手者，原先所抱持之善良心意。

(中時 )