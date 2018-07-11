追夢少女想當韓團偶像 「後叔」載進摩鐵練唱逞獸慾

男子帶同居人女兒覓地練唱，卻趁機開車載她到摩鐵性交。(示意圖/達志影像)

友善列印
中時

陳姓男子因同居人未滿16歲的女兒，想要參加經紀公司舉辦的南韓偶像團體新進成員甄選，他帶少女覓地練唱，卻趁機開車載她到摩鐵佯稱唱卡拉OK練唱，消蘋果給她吃後趁機對她性交得逞，台中高分院將陳男判刑1年，他提上訴請求法官給予緩刑，最高法院認為不符法定上訴要件，判決駁回，判刑1年定讞。

陳男在2015年與已離婚的少女母親同居，他因此與少女熟識，少女因對歌有天賦及憧憬，企盼參加去年3月25日某經紀公司舉辦的南韓偶像團體新進成員甄選，當少女告知陳男此事後，他隨即與少相約在同年3月18日見面，由他帶少女找地方練唱。

沒想到陳男與少女踫面後，竟開車將她帶往汽車旅館，打開卡拉OK後要求她一起坐在沙發吃水果，之後陳男用手撫摸少女的大腿及胸部並與她發生性行為，事後少女告知其父親後，向警方報案提告，檢方將陳男起訴。

苗栗地院將陳男判刑6月，台中高分院認為陳男犯後飾詞卸責，難認已真心悔過，考量他逞性慾利用少女懵懂，性自主能力及判斷能力都尚未成熟而與她性交，妨害她身心健康發展甚巨，且陳男未與少女父親達成和解，加重將陳男改判刑1年。

陳男提上訴，辯稱因酒後一時萌生邪念，致罹刑章，但犯後已深知後悔，也對少女一家人生活付出甚多，請求法官給予緩刑，最高法院認為這並非法定上訴第三審的要件，駁回他的上訴、判囚1年確定。

(中時 )

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