颱風假不同調害慘法院 要不要開庭協調到半夜

瑪利亞颱風幸未造成重大災害，但北北基卻因颱風假不同步遭到民眾砲轟，連法院也被搞到步調大亂。（資料照，黃世麒攝）

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瑪利亞颱風襲台，幸未造成重大災害，但北北基卻因颱風假不同步遭到民眾砲轟，連地檢署也被搞到步調大亂。台北地檢署昨天(11日)就因台北地院今天開庭相關事宜，協調部分家住新北市的公訴組檢察官出庭，漏夜協調到今天凌晨才搞定。

共同生活圈的北北基三市，為了瑪利亞颱風來襲，11日要不要放颱風假事宜，打破多年的颱風假協調默契，出現新北市宣布放假，但台北市及基隆市宣布上班上課不同調的情況，也波及地檢署和法院，台北地檢署和法院有檢察官、法官住新北市，昨晚為了今天是否開庭，協調到半夜。

依照規定，勞工只要住處或上班地點所在地區的縣市，宣布放颱風假，勞工即可放颱風假或選擇日後補休，讓不少公司行號的員工休假、上班事宜，出現混亂情況。

台北市政府昨晚10時宣布今天上班上課，台北地檢署昨晚為因應今天台北地院開庭、蒞庭一事，漏夜協調多名家住新北市的公訴檢察官，並了解偵查檢察官、檢察事務官今天開庭的狀況，一直協調到今天凌晨近1時才搞定。

而北檢負責製作每日結案公告的人員，也因家住新北，今天放假，因此北檢今天就沒有公布結案公告了。

另有一位法院庭長在臉書PO文，指他詢問某隔壁政府機關的保全，保全說他住新北市，但看到風雨不大，就來上班了。還有家住新北的法警，雖然他家住新北，是可以放颱風假的，但找不到人代班，也只好來上班了。

(中時 )

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