中市「育嬰留停員工復職專班」2人以上成班

2018年07月11日 11:21 中時 陳世宗

近來有越來越多人為育嬰申請留職停薪，然而職場變化日新月益，不少勞工復職後出現適應不良現象。為協助解決問題，台中市政府勞工局去年首度開辦「育嬰留職停薪勞工復職能力提升專班」，今年順應需求繼續開辦，並將申請門檻降低，透過企業向勞工大學申請，2人以上就能開班。

勞工局長黃荷婷說，為親自照顧幼兒而申請留職停薪的勞工，女性比例高於男性，期間為6個月至2年不等，離開職場愈久，對業務的熟稔與專業度可能出現斷層，甚至連職場人際關係都可能較為疏離，復職後難免發生適應問題，有些員工因為無法自行調適，只能選擇黯然離職，非常可惜。

黃荷婷指出，事業單位普遍存在復職員工的適應問題，雖然想協助員工適應，但是因為人力培訓成本考量，事業單位也很難僅為1、2位員工開辦在職教育課程，員工往往只能靠自己摸索調適，事倍功半，成了復職勞工的難題。

為協助勞工及時充電，重新熟悉工作內容及訓練工作技能，自去年開始，市府勞工局首創透過勞工大學開辦「育嬰留職停薪復職勞工能力提升專班」，迴響熱烈，不少申請開班的事業單位肯定「很實用！」且符合社會需求，不但能協助勞工縮短適應職場的磨合期，還能免費為事業單位培訓復職人員。

勞工大學今年順應市場需求繼續開辦，並將申請門檻降低，2人以上就能申請開班，最重要的是，只要1人以上為申請育嬰留職停薪且已復職的勞工，即可連同有意進修提升專業技能的員工，一起接受30小時的專業課程訓練，大家一起充電，提升職場競爭力。詳情可上台中市勞工大學網站( https://tclc.nchu.edu.tw/index.php )查詢，或電洽台中市勞工大學04-22805517。

(中時 )