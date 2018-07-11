颱風假決策過程不單純？胡幼偉：柯P賭的是一個「名」

2018年07月11日 11:29 中時電子報 簡怡欣

颱風瑪莉亞快閃過境，台北市與基隆市11日正常上班上課。經過一夜風雨，台北市區有零星路樹倒塌。中央社記者郭日曉攝 107年7月11日

北北基颱風假6年來首次破局不同調，對此，文化大學新聞系主任胡幼偉指出，台北市長柯文哲顯然經過盤算後，決定不跟新北市同步宣布放颱風假，賭的就是一個「名」，顯然放颱風假的決策過程不單純，背後還有超過科學判斷的政治考量。

他在臉書發文說，新北市長朱立倫率先宣布停班停課，有點像是玩梭哈下大注，就看柯文哲敢不敢跟；因為無論隔天風雨不大，市民能放到一天假還是比較高興，不只能安心熬夜看世足賽，不會怪朱怎麼颱風天出國不在新北，又有利侯友宜選情。

至於台北市，胡幼偉表示，由於股匯市交易及各大國貿公司總部多在台北市，來自這些系統的壓力就會比較大，所以不管是誰當台北市長，向來都會比較猶豫一點要不要放颱風假。

對於台北市宣布正常上班課，他分析，柯文哲顯然經過盤算後決定不跟，搏一個實事求是的名；再者，柯的支持者中有不少大學生，這時大學已經放暑假，所以不放假對柯粉影響不大，商業系統也不會罵他。

不過，胡幼偉指出，雙北政策不同調卻造成大批生活圈跨越雙北民眾的困擾，做員工的敢放膽不去嗎？誰想被認定是「反正能不來就不來，管公司怎樣」的人？「這個人情其實也是選舉期間給民眾的小贈品，顯然柯要不是沒想到，就是不想給，對比新北的慷慨，顯得有點不夠意思！」

(中時電子報)