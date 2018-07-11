《全台最速報》法國踢掉比利時 隊史第２冠只差一步

法國踢掉比利時 隊史第２冠只差一步

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎法國踢掉比利時 隊史第２冠只差一步

2018俄羅斯世界盃足球賽11日凌晨2點迎來第一場4強賽，「高盧雄雞」法國隊靠著第51分鐘烏姆提提的頭槌，攻進雙方戰唯一一顆進球，1：0氣走「歐洲紅魔」比利時，隊史第三度闖進世界盃冠軍戰。

◎風雨小被讚柯神 柯P笑稱：當神很危險

強颱瑪麗亞襲台，預計暴風圈今天上午遠離台灣，不過台北昨天下午4點停止上班課，導致交通大打結，今天雙北放假也不同調，不過早上台北風雨轉弱，網路民意瞬間轉向，大讚柯文哲是第二個賴神。柯文哲11日受訪笑稱「當神都是很危險的！」也表示決策是尊重專業的結果。

◎北北基溝通有問題 李四川：純屬個案

新北市獨放颱風假，外界質疑北北基溝通出問題，新北市副市長李四川10日上午表示，北北基溝通沒有問題，這次「純屬個案」，新北市府當時是依據中央氣象局的風力及雨量預測均達標，北市與基隆未達標，新北市府顧慮市民生命財產安全，才會自行決定停班課，未來北北基仍會持續溝通協調。

◎台鐵大誤點100分鐘 基隆通勤族急跳腳

通勤族罵翻天！中颱瑪莉亞颱風過境，但基隆、台北11日卻仍要上班上課，台鐵基隆=新竹間列車自上午6時起陸續恢復正常行駛，但實際上卻大誤點，甚至還延至100分鐘，引起通勤族抱怨連連，氣得痛罵「火車復駛有跟沒有一樣！」基隆市長林右昌對此表示「很抱歉，鐵路延後造成民眾不便，希望大家體諒！」

(中時電子報)

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP！

更多新聞請看中時電子報+QRCODE
NBA》秘密武器離隊 勇士踢到鐵板 NBA》親上加親 勇士簽下柯瑞準妹…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。