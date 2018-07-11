《全台最速報》法國踢掉比利時 隊史第２冠只差一步

2018年07月11日 11:27 中時電子報 綜合報導

◎法國踢掉比利時 隊史第２冠只差一步

2018俄羅斯世界盃足球賽11日凌晨2點迎來第一場4強賽，「高盧雄雞」法國隊靠著第51分鐘烏姆提提的頭槌，攻進雙方戰唯一一顆進球，1：0氣走「歐洲紅魔」比利時，隊史第三度闖進世界盃冠軍戰。

◎風雨小被讚柯神 柯P笑稱：當神很危險

強颱瑪麗亞襲台，預計暴風圈今天上午遠離台灣，不過台北昨天下午4點停止上班課，導致交通大打結，今天雙北放假也不同調，不過早上台北風雨轉弱，網路民意瞬間轉向，大讚柯文哲是第二個賴神。柯文哲11日受訪笑稱「當神都是很危險的！」也表示決策是尊重專業的結果。

◎北北基溝通有問題 李四川：純屬個案

新北市獨放颱風假，外界質疑北北基溝通出問題，新北市副市長李四川10日上午表示，北北基溝通沒有問題，這次「純屬個案」，新北市府當時是依據中央氣象局的風力及雨量預測均達標，北市與基隆未達標，新北市府顧慮市民生命財產安全，才會自行決定停班課，未來北北基仍會持續溝通協調。

◎台鐵大誤點100分鐘 基隆通勤族急跳腳

通勤族罵翻天！中颱瑪莉亞颱風過境，但基隆、台北11日卻仍要上班上課，台鐵基隆=新竹間列車自上午6時起陸續恢復正常行駛，但實際上卻大誤點，甚至還延至100分鐘，引起通勤族抱怨連連，氣得痛罵「火車復駛有跟沒有一樣！」基隆市長林右昌對此表示「很抱歉，鐵路延後造成民眾不便，希望大家體諒！」

(中時電子報)