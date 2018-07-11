英新任外相杭特 華裔美女妻子意外成嬌點

2018年07月11日 11:40 中時電子報 李靖棠

據英國太陽報（The Sun）報導，不滿梅伊（Theresa May）處理與歐盟（EU）關係的政策、憤而辭職的強森（Boris Johnson），留下英國外務大臣的重擔空缺，唐寧街（Downing Street）昨日快速地敦請女王任命、原衛生大臣杭特（Jeremy Hunt）接任外相一職。不過，相較杭特本人的經歷和能力，華文與香港媒體似乎更關注他的妻子Lucia Guo，也讓這位出生西安的大陸姑娘，意外成為媒體討論「嬌點」。

現年40歲的Lucia Guo，來自大陸西安，與夫婿杭特在一場活動中相識，當時的她，是華威大學（University of Warwick）一名負責中國學生的招生顧問。兩人其實相差了11歲，杭特自己透露，當下自己對露西亞「一見鍾情」，向她要了電郵信箱，就此牽起了兩人的緣份。而在相戀一年之後，杭特與露西亞在自己的家鄉薩里郡（Surrey）結為夫妻。為了給太太驚喜，杭特跟露西亞回到西安，盛大舉辦了一場中式的婚禮。

畢業於名校牛津大學、新任英國外交大臣杭特。（圖/路透社）

The Queen has been pleased to approve the appointment of Rt Hon @Jeremy_Hunt as Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs. — UK Prime Minister (@10DowningStreet) 2018年7月9日

事實上，杭特雖然名氣不算大，但他卻是一名典型的英國上層人士（名校畢業生＋貴族子弟）。畢業於名校牛津大學莫德林學院（Magdalen College, Oxford），父親尼可拉斯（Nicholas Hunt）是海軍上將、並獲得女王冊封爵士，母親也是軍人世家。在踏入政壇以前，杭特赴日本擔任英語老師，更學會了日語，他也曾從商一段時間，並因此累積上千萬英鎊的資產。2005年踏入政壇，當選代表家鄉薩里郡的下議院議員。

露西亞和杭特育有3名子女，也讓他在衛生大臣任上，更關注移民政策和全民醫療保健服務（NHS）。但妻子身為華裔的身份，卻也讓她一度成為對手攻擊的箭靶。工黨議員海倫‧古德曼（Helen Goodman）就曾在推特諷刺杭特的政策，表示「如果中國這麼好，為甚麼杭特太太要來英國？」雖然事後古德曼道歉並刪文，但卻也顯示出英國對移民和中國政策上的矛盾與糾結。

接下外交重擔的杭特，未來將面臨脫歐（Brexit）方案和與歐盟關係的挑戰，而他的華裔夫人，對他在與中國大陸的外交交手上，究竟是助力或是阻力，恐怕也將成為華文媒體關注的焦點之一。

(中時電子報)