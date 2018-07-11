颱風假2大點要檢討！郝龍斌：沒人懂柯P決策邏輯

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楊佳穎

瑪莉亞颱風過境，對於11日是否要放颱風假，北北基不同調，最終台北市、基隆市宣佈正常上班上課，新北則停班課，再度引發民怨。對此，過去建立北北基共同決策機制的前台北市長郝龍斌11日指出，這次颱風假首先需要檢討的是昨日下午四點放假的決策，「至今還沒有人弄得清楚這樣的決策邏輯」，另外則是北北基是否放假宣布時間不同調。

郝龍斌表示，颱風假怎麼放一直都是地方首長非常重要的決定，而通常放假的準則有2個，首先是依天氣預報，目的是為避險，不讓民眾在可能的風雨中，遭遇到危險；另一個則是看當下的災害，過去也曾有過突然來的暴雨，導致部分地區淹水成災，地方政府也必須考慮放假，讓民眾返家處理。

郝龍斌說，台灣年年都有颱風，其實已有一套行之有年的SOP，包含北北基共同討論、決定、發布的流程；自己過去在台北市長任內建立這個機制，就是因為北北基生活圈實在太高度互動，上班、上課和日常生活，每天都有數百萬民眾交通往來，不論是「新北放、台北不放」，「小孩子放、大人不放」，都會給民眾帶來很大的困擾。

郝龍斌也坦言，當時雖然原則上希望共同決定、共同發佈，但還是保留一個空間，若區域有特殊的狀況，還是由各自地方政府來決定，而新北市放假的放假決定大概就是這個狀況。

郝龍斌接著細數，這次颱風假是有2個地方可以再檢討，首先就是「4點放假」決策，造成台北市道路及捷運塞爆。地方政府通常會盡量希望避免只放半天，何況是只放1.5個小時，對於很多晚班、輪班的勞工也是一個很大的困擾，「至今還沒有人弄得清楚這樣的決策邏輯。」

郝龍斌還質疑，為什麼新北在晚間9時宣布，台北要到10時才宣布？一個小時之內的氣象預報通常並不會有大幅的變化，尤其當雙北的放假決定不同的時候，更應早點讓市民知道，好讓大家可以應變和安排，「柯市府如果為了營造許多『決策幕後』的故事性，而故意延後一個小時宣布，就真的大可不必了。」

(中時 )

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