看好電競搶進亞運 《英雄聯盟》六都電競賽 BUFF助威

看好電競搶進亞運 《英雄聯盟》六都電競賽 BUFF助威。(泰山提供)

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中時電子報
綜合報導

因看好電競市場在台灣的發展潛能，泰山企業認為在電競成為2018年亞運示範賽項目之後，台灣代表隊不僅取得了晉級正賽的資格，更在比賽中打出相當亮眼的成績，八月即將代表台灣出征雅加達站上國際舞台。所以，泰山BUFF雙效能量飲料強勢力挺即將開戰的《英雄聯盟》六都電競賽，為電競界召喚明日之星，像去年台中都冠軍隊隊員李舷銘與莊銀順就順利進入AFRO成為聯賽電競選手之一成功圓夢，當然，源自電競的BUFF怎能缺席六都電競年度盛事，加碼助威銳不可擋。

《英雄聯盟》六都電競爭霸賽，是全台灣最大的業餘賽事，為素人選手提供最佳表現的舞台，是各路好手進軍職業聯賽及國際賽事的試金石。泰山已是連續兩年贊助六都電競爭霸戰，去年是以大人小孩都愛喝的「冰鎮」為選手加油，今年則有為電競而生的「BUFF」強勢應援。泰山於今年3月底正式把電競寶物BUFF帶到商業世界中推出《BUFF雙效能量飲料》陪玩家攻城掠地，充分展現其遊戲血統。「BUFF」字義是「增強、增益」的電競術語，玩家在虛擬世界中進攻打怪，在真實世界的體力效能，都能獲得BUFF協助補給增強，此外更進一步貼近玩家需要仰賴3C、長時間觀看螢幕需求，在BUFF雙效能量飲料中特別加入花青素，讓對戰時有精神力與戰鬥力之外，更注入明亮犀利的能量。

近年來積極推廣運動風氣，不但參與中華職棒、瓊斯盃籃球賽、田中馬拉松等年度主力賽事，今年納入更多電競賽事贊助。泰山很早就注意到電競產業的蓬勃發展，不論跟Twitch實況主的合作或遊戲虛寶促銷活動早已關係密切，期望引領飲料產業跨足電競的潮流，走在時代浪頭上做指標性的事情。行銷群副總經理雷松清表示，此次贊助《英雄聯盟》六都電競賽，主要是鼓勵台灣好的競賽文化，不管是哪一都的選手勝出，都是台灣未來勝出站上國際舞台的希望。

(中時電子報)

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