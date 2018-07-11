挺果農！台中福華月餅禮盒推紅龍果醬

台中福華將「格外品」水果進行加工做成「格外果醬」，並包裝入月餅禮盒中販售。（圖／台中福華）

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台中福華「秋典藏」月餅禮盒，、「格外出色果醬」2入。（圖／台中福華）

火龍果盛產，價格不如預期，企業紛紛發起採購、力挺台灣農民！繼義美食品收購大批「紅肉火龍果」後，台中福華大飯店也共襄盛舉，即日起開賣的「格外品月」中秋禮盒，內含2瓶「格外出色果醬」，包括「火龍果紅心芭樂」與「鳳梨百香果」兩款口味，選用水果出自「台中親農運銷合作社」，強調都是無毒認證。

台中福華表示，這次不僅購買外型完好的「A貨」，也以市價收購次級「B貨」，一般稱為「格外品」（別稱「醜蔬果」，泛指尚能食用卻因外型不佳而遭棄置的農產品），由西點主廚張順勇精心製成果醬，賦予「循時而食」，「惜食」不浪費的想法。

台中福華「秋典藏」月餅禮盒，內含台式經典口味月餅，包括蛋黃酥（原味、抹茶紅豆口味各3入）、綠豆椪2入、福緣餅2入、「格外出色果醬」2入，售價1,080元；另有「春鎖月」月餅禮盒，匯集三款不同口味的蘇式月餅8入、格外出色果醬2入，每盒售價1,580元，限量100盒，9月10日前預訂，可享88折早鳥優惠。

「台中親農運銷合作社」為台中市30餘位青年農夫所組成的運銷合作社，2017年7月成立，即以「友善農業」為出發點，堅持「善耕」才能結「善果」，致力復育農田生態，包括不濫用化學農藥、肥料，維護生態平衡，逐步朝有機農業邁進。

台中福華表示，星級飯店選用水果標準，都以外型良好、高甜度等優越條件篩選，但市面上有不少「格外品」，雖味道無虞，卻因外型醜陋、個頭過小或供需失衡等問題，遭到丟棄。此次特別與台中親農運銷合作社配合，將「格外品」水果進行加工做成「格外果醬」，並包裝入月餅禮盒中販售，格外有意義。

(工商 )

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