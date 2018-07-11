李靖殺男童判無期 再因性侵猥褻10童判18年9月

李靖2014年誘拐殺害就讀小六的男童，在殺童前曾猥褻、性侵10名男童，殺人案判無期徒刑，性侵部分再判18年9月。(示意圖/達志影像)

友善列印
中時

新竹男子李靖3年前誘拐殺害就讀小六的男童，去年最高法院將李男判處無期徒刑確定，他另被控在殺童前對其他多名少年猥褻、性侵部分，一審將他重刑20年，高院考量其中一名被害人說詞反覆，也無其他證據證明犯罪，將李男改判18年9月。全案可上訴。

由於李男已因殺人罪被判處最高刑度無期徒刑定讞並入獄服刑，本件性侵、猥褻案未來判決的刑度，都不會對李男執行的刑期有任何影響。

李靖2014年誘拐殺害就讀小六的男童，在殺童前曾猥褻、性侵10名男童，殺人案判無期徒刑，性侵部分再判18年9月。(示意圖/達志影像)

26歲李靖在2014年於學校打球認識男童，經常邀其到家玩電腦遊戲。2015年5月12日下午，他找32歲獸醫系退學生陳天心一起勒斃男童；警方據報後，在他的住處發現他躺在男童屍體旁，還使用水煙式殺蟲劑宣稱要自殺。

歷審認為李、陳犯行重大，但他們犯行不符合人權兩公約的「情節最重大之犯罪」無從科處死刑，因此判無期徒刑，檢方認為2人殺害少年即屬情節最重大之罪，李靖也認為量刑過重，都提起上訴， 最高法院認定上訴沒有理由，駁回定讞。

李男殺害男童案爆發後，檢方追查發現從2014年初到2015年5月還有10名少年被李男猥褻或性侵，檢方另案起訴，一審將李男判刑20年，高院改判18年9月。全案可上訴。

(中時 )

掌握警察死穴 美魔女將國道警當A… 戴3個護身符無效 男毒販仍被逮

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。