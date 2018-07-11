李靖殺男童判無期 再因性侵猥褻10童判18年9月

2018年07月11日 12:09 中時 林偉信

新竹男子李靖3年前誘拐殺害就讀小六的男童，去年最高法院將李男判處無期徒刑確定，他另被控在殺童前對其他多名少年猥褻、性侵部分，一審將他重刑20年，高院考量其中一名被害人說詞反覆，也無其他證據證明犯罪，將李男改判18年9月。全案可上訴。

由於李男已因殺人罪被判處最高刑度無期徒刑定讞並入獄服刑，本件性侵、猥褻案未來判決的刑度，都不會對李男執行的刑期有任何影響。

李靖2014年誘拐殺害就讀小六的男童，在殺童前曾猥褻、性侵10名男童，殺人案判無期徒刑，性侵部分再判18年9月。(示意圖/達志影像)

26歲李靖在2014年於學校打球認識男童，經常邀其到家玩電腦遊戲。2015年5月12日下午，他找32歲獸醫系退學生陳天心一起勒斃男童；警方據報後，在他的住處發現他躺在男童屍體旁，還使用水煙式殺蟲劑宣稱要自殺。

歷審認為李、陳犯行重大，但他們犯行不符合人權兩公約的「情節最重大之犯罪」無從科處死刑，因此判無期徒刑，檢方認為2人殺害少年即屬情節最重大之罪，李靖也認為量刑過重，都提起上訴， 最高法院認定上訴沒有理由，駁回定讞。

李男殺害男童案爆發後，檢方追查發現從2014年初到2015年5月還有10名少年被李男猥褻或性侵，檢方另案起訴，一審將李男判刑20年，高院改判18年9月。全案可上訴。

(中時 )