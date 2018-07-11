先別管颱風假爭議！瑪莉亞為台「解渴」足足有那麼多

石門水庫。（水利署提供）

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中時電子報
／整理報導

瑪莉亞颱風來勢洶洶，所幸颱風走得快，預估今（11日）就可解除海上陸上颱風警報！然北北基颱風假卻不同調，颱風假引發網友熱烈討論！然先撇開是否需放假，本次瑪莉亞為北台灣帶來豐沛雨量，石門水庫集水區累積降雨量接近200毫米，預估可為水庫帶來約9,000萬噸水量進帳，充分發揮防洪功能，同時也紓緩水情。今日起桃園地區水情燈號調整為代表水情正常的藍燈，調整後全臺各地除澎湖地區為綠燈外，其餘地區水情均為正常藍燈。

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員山子分洪。（水利署提供）

為防範瑪莉亞颱風可能造成淹水、水庫濁度升高影響供水等情形，水利署於颱風來襲前與各縣市政府緊密聯繫、齊力防災。本次颱風為北台灣帶來豐沛雨量，石門水庫集水區累積降雨量接近200毫米，預估可為水庫帶來約9,000萬噸水量進帳，充分發揮防洪功能，同時也紓緩水情。水利署今日起將桃園地區水情燈號調整為代表水情正常的藍燈，調整後全臺各地除澎湖地區為綠燈外，其餘地區水情均為正常藍燈。

水情資訊。（水利署提供）

水利署表示，於颱風來襲前，各河川局所轄區域內防汛熱點成立防汛搶險隊、轄內抽水機及抽水站整備及抽水機預佈、易淹水地區雜草清除及側溝清淤；各區水資源局對於主要水庫機電檢查、備援油料、相關輸水管路、閘門、警報通訊等系統之風險盤點及高濁度應變整備；與各地方政府強化聯繫及分工機制，提供必要協助。蓄滿中庄調整池穏定供水、調派QWATER淨水設備預佈於烏來、利用空拍機掌握淹水情況並請各所屬落實再落實各項防汛作為，並透過各種管道使民眾瞭解各相關作為，讓民眾安心。

全台大型移動式抽水機1,149部整備，其中1,084部由各縣市自行統籌調度；水利署65部抽水機，於基隆市、新竹市、苗栗縣、彰化縣、南投市、屏東縣及花蓮縣預佈28台。此次颱風在基隆河上游及桃園山區降下約300公厘雨量，早上6時員山子水位超過63公尺，洪水經由員山子分洪堰進入隧道，本次為今年第2次分洪，降低下游淹水可能，另由於蓄滿中庄調整池，增加石門蓄洪空間，利於未來用水調節。

(中時電子報)

中庄調整池。（水利署提供）
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