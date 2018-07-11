宜蘭放颱風假卻小風小雨 陳金德：勿見樹不見林

宜蘭代理縣長陳金德強調，因颱風宣布停班停課應該是從「避免災害、防制災害及減少災害」的角度思考，單純只以氣象預測 來猜測是否宣布停班停課是「見樹不見林」。（胡健森攝）

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瑪莉亞颱風並未帶來嚴重災情，僅讓台灣虛驚一場，但卻再度引爆「颱風假政治學」風波，除了「北北基不同調」，宜蘭代理縣長陳金德在一天內兩度率全國之先宣布停班停課，也成為眾人討論的另一個焦點；對此陳金德11日表示，行政首長考量是否要放颱風假，應該是從避免災害、防制災害及減少災害的角度來思考，如果只是一味地去契合幾級風力並以猜測方式來決定是否上班上課，這將是「見樹不見林」。

原本來勢洶洶的瑪莉亞颱風讓北台灣緊張不已，陳金德先是在10日一早率先宣布宜蘭縣下午3點之後停班停課，在晚間7點半又是全國首先宣布11日全縣停止上班上課，但隨著瑪莉亞颱風奔馳而過，宜蘭地區僅出現零星的小風小雨。

陳金德11日表示，無風無雨是天佑台灣，但宣布因颱風停止上班上課，主要的目的應該是著眼於避免災害、防制災害、減少災害，但因為這必須要訂出標準，又回到政府的行政管理，縣府宣布停止上班、上課決定，都是依據中央氣象局的預測報告，宜蘭都符合停班、停課的標準。

至於宣布10日下午3點全縣停班停課，即使當時並不符合放假的要件，但這是為了避免讓大家在風雨中奔波，何況宜蘭縣民許多人是騎機車、開車上下班，陳金德強調，假設每個家庭、公司、公部門都做好防災準備，便可以將颱風所造成的災害降至最低，這也是最有效的防災工作。

陳金德還說，颱風是天災，並且會隨著氣壓、溫度、濕度等環境條件而出現變化，因此對於宣布放颱風假與否，行政首長的思維應該在於避免災害，而不是單就可能出現幾級風進而以猜測方式來決定是否上班上課，最後淪於「見樹不見林」。

(中時 )

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