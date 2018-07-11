謝文進宣布參選新竹市長 要組幸福大聯盟

謝文進宣布參選新竹市長。（徐養齡攝）

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前市長林政則（中）、民進黨議員鄭正宗（左二）出面力挺謝文進（右二）。（徐養齡攝）
林政則（左）贈送字畫為謝文進打氣。（徐養齡攝）
謝文進強調不會與國民黨合作。（徐養齡攝）

醞釀2個多月，無黨籍新竹市議長謝文進11日終於正式宣布參選市長，前市長林政則、多名藍營議員皆出面力挺，謝喊出「中道力量超越藍綠」口號，要組「新竹幸福大聯盟」挽救陷入治理、信任、建設3大危機的新竹市。

「市政無能，我不能視而不見！」謝文進說明參選原因，直指現任市長林智堅只重視表面活動，過度包裝「飾政」，只著重個人形象宣傳，反而忽略了市民真正關心的重要議題，他身為議長看得最清楚，決心參選改變現況。

瑪莉亞中颱強勢過境，儘管外頭仍有雨勢，但不減支持者熱情，將謝位於東大路上的競選總部擠爆，新民意問政聯盟全員到齊，另有12名國民黨議員出面恭賀，鄭正宗則是唯一到場的民進黨議員，成為全場焦點。

前市長林政則贈送「青蓮逸翰」字畫給謝文進，預祝他進選過程順利，不過未登台發言，謝文進感謝老市長力挺，認為心意已到，盡在不言中。

謝文進連任2屆議長，組成新民意問政聯盟，色彩被視為泛綠，長期與民進黨合作，謝接連在2014年市長大選及2016總統、立委大選，為綠營林智堅、柯建銘抬轎，這次卻宣布要選，等於擺明與綠營決裂，引起政壇譁然。

(中時 )

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