台灣虎航降行李超重費 取消大額度託運

2018年07月11日 12:20 中時 陳祐誠

台灣虎航今（11）日宣布，10月28日起出發的航班，將調整各項費用與手續費的收費標準，例如旅客的行李超過託運上限，每公斤的超重費率將由新台幣700元調降至500元；另50至80公斤的大額度行李託運服務，因使用率不佳，台虎未來也會取消。

台灣虎航將維持現行的手提行李規定，每位乘客皆可攜帶1件手提行李，三邊尺寸小於54cm x 38cm x 23cm（尺寸包含輪子及手把等外部突出物）與1件個人隨身物品，如手提包、電腦或免稅商品等，共計2件，總重量不得超過10公斤。自2018年10月28日起出發的旅客，將於登機口接受檢查，若手提行李超過上述限額，且未於機場報到櫃台進行託運者，須於登機口支付登機門託運行李費用，每件收取1000元。若是在國外登機，幣別實際收取金額將依匯率調整。

台虎也將取消預購50至80公斤的大額度行李託運服務，據悉，大額度行李的使用狀況不如預期，只有不到1％的旅客使用。此外，每位旅客的最高預購行李託運上限為40公斤，超重行李的費率，將由現行的每公斤新台幣700元調降至每公斤新台幣500元。更多詳情，可至台灣虎航官網（www.tigerairtw.com/zh-tw/ready-to-go/fees）點選「行李」相關查看。

針對同時購買台灣虎航2個航班間的轉機航班，且使用桃園國際機場或高雄國際機場轉機的旅客，台灣虎航提供的tigerconnect轉機服務，現行收費標準為每人每次新台幣500至800元不等。但從10月28日起出發的旅客，此項手續費用將不再收取，使用tigerconnect轉機服務的旅客，皆可於出發地將託運行李直掛至目的地，並快速於桃園國際機場或高雄國際機場內的轉機櫃檯取得下一航班的登機證。

(中時 )