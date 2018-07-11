林右昌指朱立倫怕被罵 新北市3點聲明嗆「政治廢話」

2018年07月11日 12:13 中時 吳岳修

北北基颱風假不同調，基隆市長林右昌在臉書稱「朱立倫怕被罵才放假」，新北市府以「胡說八道」發出3點措辭強烈的聲明，新北市府發言人張其強表示，新北市依氣象局預測做決定，沒有要基隆市「跟著做決定」，決議前已轉知北基，非林右昌所稱「突然」，最後呼籲林市長不要再有毫無意義的揣測與政治廢話。

張其強指出，新北市府根據10日晚間7點氣象局風力預估，新北市11日0到6時平均風力超過7級，最大陣風超過10級，符合停班停課標準，這是決定停班停課判斷依據，基隆市未達到停班課標準也是根據氣象局資料，這是林右昌所謂的「原則跟規範」，沒有誰特別厲害，大家都是根據氣象局的資料和規定，更沒有所謂「授權區長因地制宜」，請不要說謊。

林右昌稱「新北市突然傳來放假訊息」，張其強駁斥「沒有突然」，新北市一得知風力及雨量達停班停課標準，即依程序轉知台北和基隆，且依據專家判斷，颱風行徑路線和威力不會在兩個小時內有突然改變，因此新北市府決定在9點前發佈，符合當初北北基「最晚不超過晚上10前發佈」的共識；張其強也反問，基隆市既然早已知道未達標準，為何硬要拖到晚上10點前才宣布？

張其強也說，希望林右昌不要為了刷存在感，說出毫無營養的政治廢話，不須浪費時間，或許就像佛學小故事中，佛印禪師所謂，「心中有佛，眾生皆佛」，但就有人是心中只有牛糞，自己已經失格了，處處算計政治，卻還把自己想的，硬往別人身上塞，他再次呼籲「林右昌，別再想選舉了！」

(中時 )