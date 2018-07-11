警大街遛牛回家 飼主歡喜謝警

2018年07月11日 12:13 中時 曹婷婷

員警深夜遛牛？台南市安南區11日凌晨3時45分上演一場「牛牛歷險記」，南市警三分局安南派出所警員許榕城、何育誠接獲民眾報案，指安南區安中路與海中街口有一隻大黃牛在路上閒逛，警員獲報前往，果真撞見一頭牛，飼主5時許發現愛牛不見，全家動員尋找，得知愛牛在派出所安然無恙，頻向警稱謝。

李姓飼主說，這頭牛養了5年多，一向栓在農田，可能因近日大雨造成土地鬆軟，牛隻連繩帶鐵栓拔起，竟走到大馬路漫遊了起來；直到清晨5時許發現愛牛消失在牛舍，相當著急，全家出動尋找，為此非常感謝警方協助安置，沒有被不肖人士帶走。

員警表示，深夜獲報有牛出沒，到場後發現該黃牛體型龐大，約170公分高，身上仍繫著牽繩及固定用鐵栓，研判該牛隻應是住於附近居民所飼養，為避免牛隻在路上漫步造成交通問題，決定先將牛遷回派出所安置，沿途走了400公尺，引起不少民眾側目及拍照。

員警將牛帶回派出所後，把牛安置於派出所門口，並提供飲水，等待飼主領回，大約清晨6時許，李姓飼主就來尋找牛隻，員警也將牛交到主人手上，皆大歡喜。南市警三分局表示，分局同仁一向視民如親，安南所同仁協助安置牛隻，並妥善照顧，獲得家屬肯定，充分發揮為民服務精神，殊值嘉許。

(中時 )