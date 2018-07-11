梵克雅寶贊助芭蕾舞劇 將在8月登上台中國家歌劇院

2018年07月11日 13:01 中時 陶福媛

梵克雅寶Ballerina胸針，1944年骨董作品。（Van Cleef ＆ Arpels提供）

梵克雅寶Ballerina胸針，1945年骨董作品。（Van Cleef ＆ Arpels提供）

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）將與台灣藝術團體「黑潮藝術」跨界合作，在8月30日邀請國際知名舞者在台中國家歌劇院表演經典芭蕾舞劇，並在現場展出梵克雅寶六款芭蕾舞伶的骨董胸針。

芭蕾舞伶 (Ballerina)，向來是梵克雅寶（Van Cleef＆Arpels)最引以為傲的品牌經典，一系列以芭蕾舞伶為主題的骨董胸針，近年來更是在二手拍賣會上屢創新高價。

為了頌讚芭蕾舞之美。今年8月，梵克雅寶與「黑潮藝術」攜手打造的《世界芭蕾舞星饗宴》，邀請來自6個芭蕾舞團共11位頂尖國際舞者來台，包括巴黎歌劇院芭蕾舞團的Dorothee Gilbert、美國芭蕾舞團的Hee Seo、柏林芭蕾舞團的Elisa Carrillo Cabrera等，發表13齣精選舞劇。

其中不乏台灣首次演出的芭蕾舞作品，除了柴可夫斯基的《睡美人》、聖桑的《垂死天鵝》、普羅高菲夫的《羅密歐與茱麗葉》等較為人所熟知的知名舞劇外，並將重現巴蘭欽（George Balanchine）昔日為梵克雅寶創作的舞劇《珠寶》，挑選其中最精華的「祖母綠」和「鑽石」兩支舞碼在台演出，機會十分難得。

(中時 )