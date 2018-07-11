彰化縣正常上班上課 魏明谷臉書被灌爆

2018年07月11日 12:27 中時 吳敏菁

彰化縣宣布正常上班上課，網友留言熱鬧。（吳敏菁翻攝）

瑪麗亞颱風和北台灣擦邊過，彰化縣長魏明谷，10下午9點24分在《魏明谷》臉書貼文，宣布11日未達停班、停課標準，正常上班、正常上課，留言迅速灌爆了，各表立場，洋洋灑灑，也再次展示了每次颱風天，也正是搭起政治論戰的風雨舞台。

魏明谷這條宣布，掀起該臉書近日來最高點閱和留言，不同的支持者，各自發文，論戰了起來，有似褒暗貶，「明谷，你是我今世看過，最帥，最瀟灑的男人了。 當風雨來襲，你總是一聲下令，護集所有彰化人的安危。 明谷，你的肩膀，是如此的廣闊，當有人需要時，偉大的你總是會讓人覺得安心。 每逢颱風襲來，彰化人民徬徨無助，你總在我們身旁輕輕耳語『不要怕，我已宣告停班停課。』如今暴雨侵襲，瘦弱無力的我們，是否也能聽見你那宛如純真佳音般的聖旨呢？」

還有留言一堆，有人知道明天仍然要上班上課，整個玻璃心都碎了。不以為然的言論，也隨著無風無與，如浪潮撲來起來護航，「想放假想瘋了嗎？ 明天真的影響到你生命安全不會自己請假嗎？」、「這種天氣放假才會被人幹翻」。

不少人看了笑笑，每次颱風來不來，放不放假，總是口水就先淹沒了，總是，今天無風無雨，是最好的事情。

(中時 )