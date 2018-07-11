上萬扁仙壺海膽群聚墾丁海域 資深潛水教練：可能找到覓食新點

近日墾丁海域出現大量扁仙壺海膽群聚的特殊現象。(謝佳潾翻攝)

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近日墾丁海域出現大量扁仙壺海膽群聚的特殊現象。(謝佳潾翻攝)

近日墾丁海域出現大量扁仙壺海膽群聚的特殊現象，上萬海膽聚在一起的壯觀畫面被潛水客拍下上傳網路後引起轟動，大家都在猜這是否在「預言」什麼，資深潛水教練蔡永春指出，這現象從去年就開始了，原因為何還在觀察，初步研判可能為海膽找到新的覓食點。

蔡永春說，他在去年6月底至7月中旬，就發現海膽有別以往的習性，往年牠們在同期時間約只有1、2隻出沒，且都是在晚上，牠們白天是躲在沙裡的，而去年牠們卻大量在白天出現，且今年更是多出一半之多，還有更小隻的海膽，這樣的生態狀況真的很特別。

他說，通常海膽要是群聚在一塊，多半是為了要繁衍下一代，才會聚在一起排精排卵，但從去年至今他下海觀察20多次，白天、中午、晚上都去看，就是沒發現繁殖現象，所以牠們到底為何發生群聚現象，還有待觀察，但確定不是遷徙。

他研判，可能是海膽發現覓食新天地，因為他發現這群海膽在群聚時，不是躲在沙裡又跑出來，就是被唐冠螺吃，不過牠們也一直在吃一種疑似新生、較小的藻類，還吃得很有規則狀，因此研判可能是找到覓食新點，不過一切仍待觀察。

他強調，可以確定的一點是，若一個海域出現大量海膽群聚，代表這個海域很健康，因此大家應該要持續愛護它。

(中時 )

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