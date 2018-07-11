Gxxod再度來台！ 9月個人見面會跟粉「貼心擊掌」

2018年07月11日 13:05 中時 潘鈺楨

Gxxod見面會座位圖。（佳映提供）

Gxxod（神哥）（全名：Itthipat Thanit）是近期泰國備受矚目的年輕演員，擁有190公分身高的Gxxod，憑藉著得天獨厚的高挑身材及帥氣外型，在模特兒界已有相當亮眼成績；2017年演出由泰國暢銷小說改編的高人氣BL劇《逐月之月 2 Moons the series》，劇中飾演的酷帥深情校草學長「Phana」，一登場即瞬間擄獲眾多姊姊妹妹的心，備受廣大觀眾喜愛。

雖然戲劇角色看似冷酷寡言，私底下的Gxxod卻是個不折不扣的呆萌貓奴，只要碰到喵星人，馬上變成稚氣大男孩，也因為這樣的反差表現，更是吸引粉絲朋友們追隨支持的特殊魅力之一。1995年出生的Gxxod，還未滿23歲(生日為8月4日)，目前仍同時兼具大學生、模特兒、演員三種身份，在一鳴驚人的出道代表作品《逐月之月 2 Moons the series》之後，也參與了泰國版《來自星星的你》電視劇，演出女主角的弟弟(韓國版為安宰賢飾演)，並在今年初播出的電視劇《I Am You》擔綱男主角，最近則忙碌於與中國知名女星鄭爽合作的戲劇《我的保姆手冊》拍攝工作。

即使工作行程馬不停蹄，Gxxod仍不忘藉由各地的海外見面會與海外粉絲朋友們相聚，Gxxod將會再次踏上台灣，舉辦第一次的個人見面會，《 「Gxxod with U」Fan Meeting in Taipei 》Gxxod台北見面會將在2018年9月1日星期六下午3點於三創生活園區5F CLAPPER STUDIO舉行，Gxxod除了正努力為台北見面會做足準備，期望透過見面會的難得機會，讓喜愛Gxxod的朋友們可以多些認識不同面相的Gxxod，帶給大家不同於以往的感受之外，也為所有購票參與見面會的粉絲朋友們，祭出了滿滿誠意的豐富購票福利，也希望大家都可以跟Gxxod一同創造難忘的動人回憶。

《 「Gxxod with U」Fan Meeting in Taipei 》Gxxod台北見面會門票將在2018年7月21日星期六上午10點起於拓元售票系統開賣。購票參與活動的朋友，不只能在會後「一對一貼心擊掌」，更能夠與Gxxod一同拍攝「溫馨合照」(合照將依票價而有不同分組方式)，最後還可以帶著Gxxod的簽名海報回家。活動相關資訊請留意主辦單位JOYTIME佳音娛樂臉書。

【活動資訊】

活動名稱：《 「Gxxod with U」Fan Meeting in Taipei 》Gxxod台北見面會

活動時間：2018/9/1 (六) 3:00 PM

活動地點：三創生活園區5F CLAPPER STUDIO

票價：NT$3,900 / NT$2,900

購票福利：

(1) NT$3,900票價區域

“一對一貼心擊掌”

“一對一溫馨合照”（1位粉絲+藝人一組）

“親簽”紀念海報

(2) NT$2,900票價區域

“一對一貼心擊掌”

“五對一溫馨合照”（5位粉絲+藝人一組）

“簽名”紀念海報

售票時間：2018/7/21 (六) 10:00 AM開賣（預計開賣當天中午12點開放”信用卡”購票）

售票方式：拓元售票系統

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