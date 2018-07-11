世足》4強賽意外話題！英格蘭大戰世足「柯夢波丹」

2018年07月11日 13:07 中時 陳志祥

2018俄羅斯世足賽英格蘭與克羅埃西亞之戰像極了一場「脫歐」與「入歐」之爭，加入歐盟10年的克國足壇十分「歐洲化」，世足國腳也很「柯夢波丹」（cosmopolitan），反觀英格蘭世足隊竟是來自英超的「全英」陣容，沒有人在外國踢球。

最近英國「脫歐」的話題再起，凸顯了克羅埃西亞自從脫離南斯拉夫、華沙公約，跟隨東歐集團紛紛加入現代化歐洲的積極行動，克國在2003年聲請加入歐盟（EU）, 經過10年談判與審核，2013年正式加入歐盟。

由於大步邁入歐洲大家庭，克國的足壇也十足的「歐盟化」，優秀好手散落在各國頂級聯賽，包括西甲、德甲、義甲、英超與法甲5大聯賽之外，還有俄國、土耳其、奧地利等聯賽，完整收集了各大賽。

克國的足球頂尖球員遍布整歐洲各國聯賽，所以本屆世足賽的克國國腳可說是「歐洲聯隊」，而且不乏歐洲頂級豪門，包括隊長莫德里奇與中場拉基提奇都在西甲、門將蘇巴希奇在法甲、前鋒祖曼基奇在義甲、前鋒克拉馬里奇在德甲、後衛維達在土超。

反而英格蘭隊就像英國「脫歐」一樣，隊長肯恩在內的陣中23名球員全部從自己的英超球隊選出，這是英國足壇「脫歐」的自大、或是球員走不出自家大門而沒有足壇豪門挖角？

(中時 )