孝行獎表揚 葉俊榮肯定孝行楷模：有心就能做到

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為喚起社會大眾對孝道的重視，內政部13日將在台南舉辦「107年全國孝行獎表揚活動」，今年共有台南新楷模陳良進等31人獲將，內政希望藉由選拔孝行楷模，發掘感動人心的孝行事蹟，進而帶動社會良性向上的正循環。部長葉俊榮也特別錄製影片，鼓勵大眾只要有心，可以從生活中細微處表達自己的孝心。

內政部表示，為推廣孝道，日前專訪今年3位孝行楷模，將他們孝行事蹟製成影片，希望大家見賢思齊，進而身體力行，影片開頭葉俊榮部長也感性的說：「孝順不用挑時間，也不用看日子，也不用大犧牲才能孝順，只要我們有心，每一個時間、一句好話、一個好的眼神，都能讓我們長輩感受到溫暖、關懷。」

影片中，從小陪著媽媽到醫院復健的苗栗縣楷模林沛宇，大學選擇就讀生物醫學工程系，希望以後可以為像媽媽這種情況的人多做一些事。

從國中開始半工半讀支付祖父與母親醫藥費的台南市楷模陳良進，希望孝順的善是可以循環的，他認為我們社會最有溫度的是人，人有了溫度之後，社會才會有愛的正向循環。

高雄市楷模韓世傑認為，雖然母親和姐姐們都是身心障礙者，但因為是親人，所以不會放棄他們，不管做什麼事情，就是讓他們快樂最重要。

內政部指出，孝道就像一棵大樹，全國孝行獎表揚活動已邁入第36屆，透過一年一度的孝行楷模選拔活動，散播孝道觀念，讓大樹開枝散葉，今年活動將於7月13日在台南大億麗緻酒店舉辦，歡迎大家踴躍共襄盛舉。

(中時 )

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