酸朱反自打臉？徐巧芯：愛颱風天出國的人就是林右昌

2018年07月11日 13:05 中時電子報 謝雅柔

對於北北基放假不同調，基隆市長林右昌今受訪時直指「我猜新北市長朱立倫人在國外，怕被罵，所以乾脆做出全新北市都放假的決定吧！」對此，馬英九辦公室發言人徐巧芯諷刺表示，「最愛在颱風天跑出國的人，沒有別人，就是林右昌」。

瑪莉亞颱風襲台，針對今天是否停班停課，北北基昨出現分歧，新北宣布停班課，台北、基隆正常上班課。林右昌今天指出，10日晚間7時就接到雙北的訊息，台北傾向不放假、新北傾向「原則不放假」，但部分地區則因為地形氣候的關係授權區長因地制宜，而基隆市因為氣象預報明顯未達放假標準，所以基隆也傾向不放假，但並沒有決定何時要公布。「接收到新北放假的訊息，我也很錯愕！」林右昌指出，新北確實造成基隆、台北的困擾，林直言「我猜新北市長朱立倫人在國外，怕被罵，所以乾脆做出全新北市都放假的決定吧」

對此，徐巧芯指出，最愛在颱風天跑出國的人，就是林右昌。徐說前年九月，莫蘭蒂颱風來襲，林右昌去歐洲考察。去年七月底，林右昌選在尼莎颱風襲台前夕率團出國參加童軍營，結果基隆市土石坍塌，才匆匆趕台灣。徐說當時他回台以後的說法，說自己颱風天出國「為了國家不是為個人」。徐諷刺表示，林真的很棒，自己颱風天出國就是「為國家」，別人就是「為選舉」。她說同樣都是出國不在台灣，昨朱立倫臉書全程直播坐鎮指揮，「林右昌市長請問你在莫蘭蒂颱風、尼莎颱風襲台的時候人在哪裡？做了什麼？」

徐巧芯提及，基隆市不放就不放，幹嘛扯「怕被罵所以放假」？她說更何況如果林右昌認為是「選舉考量」，那就是陷自己同志於不義，因為民進黨執政的桃園市鄭文燦市長也放假，「你是說他也是『為了選舉』囉？我猜林右昌這樣背刺桃園市，鄭文燦應該很不爽吧」。徐巧芯直言，林右昌這種惡意的臆測和推論，就是一副政客嘴臉。

(中時電子報)