美國大豆成「武器」 陸媒：已有辦法應對缺口

2018年07月11日 13:26 中時 楊家鑫

中美貿易戰開打，美國大豆成為大陸首波關稅反擊重點，外界關注是否將導致民生物價上漲。中共黨媒人民日報引述國家糧油資訊中心專家指出，截至6月28日，大陸已經3周沒有新增採購美國大豆，同期累計取消了61.5萬噸美國大豆訂單，但大陸完全有能力應對美國大豆進口減少的缺口；中儲糧集團公司相關負責人則表示，大陸大豆進口來源中，南美大豆供給占比已超過美國，未來，南美將越來越成為大陸進口大豆供應的主力地區。

中共黨媒《人民日報》報導指出，一位國家糧油資訊中心的專家表示，為反擊美國，大陸對美國大豆加徵25%進口關稅，將使美國大豆進口成本較巴西大豆增加一倍左右。由於加徵關稅後失去競爭優勢，大陸企業將大幅減少美國大豆的採購。「實際上，截至6月28日，大陸已經3周沒有新增採購美國大豆，同期累計取消了61.5萬噸美國大豆訂單。」

這位專家表示，今年巴西大豆豐收，預計明年南美大豆種植面積將大幅增加，中亞「一帶一路」國家也可能增加大豆種植面積。另外，大陸可以通過增加國內大豆產量，拓寬大豆、粕類進口來源等措施保障供給，同時加強飼料配方的研究，減少對豆粕需求的依賴，降低進口需求，完全能夠彌補美國大豆退出後的缺口。

此外，中儲糧集團公司相關負責人指出，2017年進口的大豆26.2%來自巴西，43.2%來自阿根廷、烏拉圭，30.6%來自美國。自今年4月以來，中儲糧未再新採購美國大豆，轉而全部採購以巴西、阿根廷、烏拉圭為主的南美大豆。

報導稱，根據中國海關統計，大陸大豆進口來源呈現多元化趨勢，南美大豆供給占比超過美國。2016-2017年度，大豆進口量9349萬噸，其中巴西占48.5%，較三年前增加1.7個百分點；美國占39.4%，較三年前下降1個百分點。以南美為主的非美大豆進口已經占到大陸大豆進口量的6成以上，且呈穩定增長趨勢。未來，南美將越來越成為大陸進口大豆供應的主力地區。

(中時 )