賄選案遭判4年 李全教痛批：政治追殺！

前台南市議長李全教被控議長選舉賄選案，一審被判刑4年。李全教得知判決結果，痛批根本是政治追殺，「不讓我從政」。(中時資料照)

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李全教爆發舉國震撼的台南市議長賄選案，事後高等法院判定李當選無效確定。（中時資料庫）

前台南市議長李全教被控議長選舉賄選案，一審被判刑4年、褫奪公權5年，他不服上訴後，二審改判3年6個月、褫奪公權5年。李不服再上訴最高法院，去年12月21日最高法院撤銷原判發回台南高分院更審後，台南高分院11日更一審判決駁回上訴，維持一審原判，全案還可再上訴。李全教得知判決結果，痛批根本是政治追殺，「不讓我從政」。

「目前這種政治氛圍，我又能說什麼？」李全教認為，全案沒有任何金流、證據，以及令人信服的理由，卻仍判他有罪，這根本是政治追殺，要卡他從政之路，不讓他從政。現在他已是一介平民，只想專心經營事業，希望能還給他一個平靜的生活。

李全教被控議長賄選案，2016年4月22日經台南地院一審判處李有期徒刑4年、褫奪公權5年，同案被告前西港鄉長卓華民、台南市議員谷暮．哈就的前任總幹事羅進生均判刑1年8個月，但可支付公庫30萬元獲緩刑3年；前台南縣議員吳春成判有期徒刑8個月。至於無黨籍市議員郭秀珠、民進黨台南市黨部評委蔡啟新、前台南縣議員楊明達、郭秀珠服務處執行長林聰彬等4名被告則獲判無罪。

李全教、羅進生、卓華民等人被控於2014年9月11日以「企業家贊助」、「搓退另一候選人，形成同額競選」等條件，要求谷暮．哈就在議長投票時支持李。由於卓、羅在法院審理中自白犯行，成為李全教被判有罪的重要關鍵。

但李不服上訴台南高分院後，去年2月17日二審宣判，改判李3年6個月、褫奪公權5年。李全教不服再上訴最高法院，同年12月21日最高法院撤銷原判，發回台南高分院更審後，更一審審結，11日上午宣判駁回上訴，維持一審判刑4年、褫奪公權5年。

(中時 )

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